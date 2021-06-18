موسيقيون: عودة المطربين المصريين للحفلات الغنائية تشجعهم على طرح ألبومات جديدة

بعد غياب المطربين المصريين عن الحفلات الغنائية التي كانت تقام تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم التي أدت لغياب هذه الحفلات وتوقفها تماما بعد ان حققت حفلات أغلب المطربين المصريين في السعودية نجاحًا كبيرًا، مثل عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وغيرهم.

لكن بعد تحسن الأوضاع نوعًا ما فيما يتعلق بهذا الوباء وانتشار اللقاح في العالم حاليًا، ستعود هذه الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، وسيفتتح هذه الحفلات مطربون مصريون لهم نجوميتهم مثل عمرو دياب ومحمد حماقي بعد توقف دام عام وأكثر .

محمود عبد الستار : هذه الحفلات ستكون دافعًا للنجوم للعودة بألبومات غنائية جديدة

يقول منظم الحفلات محمود عبد الستار: أن اشهر الصيف تحديدا يونيو ويوليو وأغسطس تزيد فيها الحفلات الغنائية بدرجة كبيرة في الوطن العربي، خاصة في المملكة العربية السعودية .

واضاف ان هذه الحفلات لحماقي وعمرو دياب تحت رعاية تركي ال الشيخ ، ومعظمها تكون بحضور أمراء وشيوخ بالسعودية ، لافتا ان حماقي يتقاضى في هذه الحفلات ما لايقل عن 300 الف دولار وعمرو دياب لايقل اجره فيها عن 500 الف دولار .

وتابع عبد الستار ان عودة هؤلاء النجوم لاحياء حفلات كبرى بالسعودية ، ستشجعهم وتعطيهم دافعا كبيرا للعودة بقوة للساحة الغنائية بألبومات وأغنيات جديدة بعد غياب حماقي عن الجمهور اكثر من عام ونصف بعد اخر البوم قدمه له ” كل يوم من ده ” .

هاني حسن: تركي آل الشيخ يقوم باستقطاب معظم نجوم الغناء بمصر في هذه الحفلات

وقال منظم الحفلات هاني حسن إن تركي ال الشيخ يقوم باستقطاب معظم المطربين والنجوم المصريين في حفلات السعودية السنتين الماضيتين.

ولفت إلى أن هذه الحفلات مقصورة على الجمهور السعودي فقط، لأن وباء كورونا ما زال منتشرا في الوطن العربي وسيتم استقطاب بعض النجوم خلال الفترة المقبلة مثل حماقي وعمرو دياب لإحياء هذه الحفلات الغنائية التابعة لهيئة الترفية السعودية بعد توقفها اكثر من عام.

وأِشار الى ان الدولة السعودية صرحت بالفتح مؤخرا ، لذلك عادت هذه الحفلات مرة اخرى تدريجيا ونتمنى ان تعود الحفلات الغنائية بمصر ومحافظاتها .