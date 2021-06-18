موسيقيون : سرقة الأغاني تستلزم جهات معينة للتحقيق فيها

أصبحت ظاهرة سرقة الأغنيات بين المطربين في مصر والعالم شيئا متكررا ، حيث نجد أن هناك أغنية معينة قدمها مطرب مصري مأخوذة من لحن أغنية لمطرب أخر سواء كان زميله أو حتى مطرب أجنبي خارج مصر ، وتحدث أزمات كبيرة…

أصبحت ظاهرة سرقة الأغنيات بين المطربين في مصر والعالم شيئا متكررا ، حيث نجد أن هناك أغنية معينة قدمها مطرب مصري مأخوذة من لحن أغنية لمطرب أخر سواء كان زميله أو حتى مطرب أجنبي خارج مصر ، وتحدث أزمات كبيرة بين الكثير من الموسيقيين بسبب تشابه الالحان والأفكار الغنائية في أغنياتهم .

نرصد في هذا التقرير ، أراء بعض الموسيقيين في هذه الظاهرة والجهات المعنية بالتحقيق في أي سرقة تحدث لمصنف موسيقي لأي مطرب .

محمود فوزي : جمعية المؤلفين والملحنين تحمي حقوق المبدعين ووجود يويتوب يحمي أي شخص

أوضح الناقد الموسيقي محمود فوزي للمال : أن هناك جهة منوط بها حفظ حقوق الملكية الفكرية للشعراء والملحنين بمصر هي جمعية المؤلفين والملحنين ، حيث وظيفتها أنه لو تم سرقة كلمات أغنية مثلا لأم كلثوم وفنان من الذين يغنون مهرجانات مثلا قام بأخذ هذه الكلمات فتقوم جمعية المؤلفين والملحنين بمقاضاة من سرق هذه الكلمات لايقاف الاغنية ، لاستعادة الحقوق للورثة أو للمبدع لو كان حيا .

وأشار الى ان هذه الجمعية لها قنوات شرعية وقانونية لايقاف أي سرقة ، فحينما قام فناني المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بسرقة لحن أغنية بنت الجيران التي غناها الفنان محمد حماقي سابقا منذ سنوات وقام ملحن الاغنية مدين بكشف ذلك فقاما الاثنان بالاعتذار عما فعلاه للجمهور ، لاسيما أن الامر حاليا لم يعد مثل السنين الماضية لان الاغنية حينما تطرح لإي امريكا يمكن سماعها بعد 3 ثوان في مصر لذلك قلت سرقات الاغنيات .

وأكد انه بوجود يوتيوب وحماية أي محتوى لاي شخص وأي فنان حاليا ، ولو حدثت أي سرقة لمحتوى معين يتم اغلاق القناة فورا لو كانت على يوتيوب مثلا ، لذلك لم تعد السرقات مثل الماضي .

عوض بدوي : يجب أثبات سرقة الاغنية للحصول على تعويض مادي ويوجد أشخاص بلا ضمير

يرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن ظاهرة سرقة الأغنيات والمصنفات الموسيقية : أن ذلك يرجع لاننا أصبحنا في زمن لم يعد هناك ضمير موجود لدى كثير من الاشخاص الذين يقومون بتلك الافعال .

وتساءل الا يعرف من يقوم بذلك أن امواله التي اكتسبها حرام لانه سرق مجهود وفكر غيره دون وجه حق ، موضحا انه تعاون مع ملحنين في السابق قاموا بأخذ كلمات أغنيات له وأفكارها واعطاءها لشعراء اخرين لمجاملتهم وذلك حدث معه كثيرا في مشواره الفني .

ويضيف ان الجهات المعنية بالتحقيق في هذه السرقات ، مباحث المصنفات والقضاء المصري ، لكن يجب حينما أقوم برفع قضية بسبب سرقة أغنية لي أن اقدم أثباتات على ذلك لهذه الجهات حتى أحصل على تعويض مادي عن ماصدر ضدي .

وأشار الى أن اغنية انا بكره اسرائيل التي غناها المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم كانت له ، لكن يجب ان تكون هناك أدلة ثبوتية دامغة حتى أستطيع اخذ حقي ورفع قضية والحصول على تعويض ، بان تكون الاغنية طرحت في مكان ما وتم التصريح لها رقابيا وسجلت في الشهر العقاري يمكن بذلك اثبات واقعة السرقة .

وأكد ان سرقة الاغنيات موجودة دائما منذ 40 عاما وحتى الان ، ومن يسرق أغنيات لايكتفي بالقديم فقط بل يسرق أغنيات حديثة أيضا ، مشيرا أن اغنية الحب الحقيقي للشاعر مصطفى كامل التي قدمها للمطرب محمد فؤاد منذ سنين طويلة كانت اغنية قدمها الراحل صلاح فايز للراحلة شادية منذ زمن ، فهل نعتبر ذلك سرقة أم توارد خواطر أم ماذا وهناك شعراء يكتبون أغنيات قدمت في الماضي على أنها أغنية حديثة .

وقال أيضا ان هناك شعراء يأخذون نفس الفكرة للأغنية التي قدمها ثم يحاولون التحايل عليها ليس أكثر .