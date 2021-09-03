موسيقيون : زيادة المعاش 10% خطوة لن تفيد أعضاء النقابة

قررت إدارة مجلس نقابة المهن الموسيقية زيادة المعاش بنسبة 10% في اجتماعها الأخير، وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية الأخير: «برغم توقف كافة الأعمال الموسيقية على مدار ما يقرب من عامين نتيجة جائحة كورونا العالمية وتوقف كافة موارد النقابة، إلا أن الخدمات الاجتماعية والنقابية للأعضاء لم تتوقف ولم تحصر فيما كانت عليه قبل التوقف، وذلك نتيجة إدارة الأزمة من الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة كتفا بكتف ويدا بيد».

وتابعت النقابة في بيانها: «وقرر المجلس نقيبا وأعضاء زيادة المعاش بنسبة 10٪ بداية من أكتوبر القادم على أصل المعاش، وأعرب الفنان هاني شاكر عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة بعد المجهود الشاق الذي يبذلونه دائما في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأوضح أن هناك قرارات هامة وقريبة لرفع المعاناة عن كاهل جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا ومازالوا مغبة التوقف عن العمل لمدة طالت بعض الوقت “.

واختتم هاني شاكر الحديث مؤكدًا أن القادم يحمل الخير لجميع موسيقيي مصر.. تحيا مصر وطنا آمنا للمصريين.

ماجد سرور: رسوم النقابة من الحفلات لو خصصت بشكل سليم لزيادة مواردها سيستفيد الجميع

أعرب عازف القانون الشهير ماجد سرور للمال عن : كون نقابة المهن الموسيقية تعتبر هي أغنى نقابة في مصر، وتتحصل من أعضائها على رسوم في أي مكان في محافظات الجمهورية.

وأضاف ان زيادة قيمة معاش اعضاء النقابة بنسبة 10 في المئة يعتبر قيمة ضئيلة جدا لاتذكر، لأن معاشات الموسيقيين لا تصل حتى لـ 1000 جنيه، ولا تتعدى 300 و 500 جنيه، لذلك نسبة 10% لن تكون كبيرة.

وتابع قائلا إن رسوم النقابة التي تحصل عليها من جميع الحفلات الغنائية والموسيقية في مصر لو تم تخصيصها لزيادة موارد النقابة بشكل سليم، ستزيد معاشات أعضائها بدرجة أكبر وسيستفيد الجميع حقيقة.

رمضان محمد: قرار غير مجد للموسيقيين ومن الأفضل توفير فرص عمل جيدة لهم

بينما أعرب الشاعر رمضان محمد عن كون هذا القرار بزيادة معاش الموسيقيين لـ10 في المئة لن يحقق أي تقدم كبير أو ملحوظ في حياة هؤلاء الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية، لأنه لو كان معاش الموسيقي الذي لا يعمل 1000 جنيه وزاد بنسبة 10% معنى ذلك أن معاشه أصبح 1100 جنيه فقط.

ويضيف هل هذه النسبة ستحقق تطورا كبيرا في حياة الموسيقي الذي لا يعمل منذ سنوات، مشيرا إلى أنه من الأفضل لنقابة الموسيقيين أن توفر فرص عمل حقيقية لأعضائها ليستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة بدلا من اهتمامهم بالحديث طيلة الوقت عن أغاني المهرجانات والهجوم عليها وانتقادها.

وأكد رمضان محمد أنه لو تم توفير فرص عمل للموسيقيين، فذلك سيكون حلا أفضل لهم لتحسين دخولهم ومعاشاتهم لأسرهم ، بدلا من زيادتها بنسبة 10 في المئة ففي النهاية هي نسبة بسيطة ولن تحقق تقدم ملحوظ لهم.