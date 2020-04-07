موسيقيون : حظر التجول يؤثر على طريقة وأداء عملنا الفني

أصبح العمل بمجال الموسيقى حاليا له طريقة وأسلوب مختلف في ظل حظر التجول في شوارع وميادين مصر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وهي الأوقات الهامة لأي عازف موسيقي أو مطرب لتنفيذ أغنية جديدة داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة.

وقرر كثير من الملحنين والموزعين الموسيقيين العمل هذه الفترة بأسلوب مختلف، من خلال رسائل “واتس اب” وحساباتهم الخاصة بين بعضهم، بهدف عدم توقف عملهم الفني والموسيقي وتنفيذ أغنيات جديدة استعدادا للعودة بها بعد انتهاء هذه الفترة العصيبة بسبب فيروس كورونا.

عزيز الشافعي: أحيانا لا أقابل المطرب الذي أعمل معه لكن سأضطر للعمل على الإنترنت

يقول الملحن عزيز الشافعي إنه يقوم بتنفيذ أغنيات عديدة لمطربين كثيرين دون مقابلتهم أو الجلوس معهم في الاستوديو، مثلما قدم للفنان عمرو دياب أغنيات ألبومه الأخير “سهران” دون أن يقابله مرة واحدة في الاستوديو سوى في اليوم الأخير قبل طرح الألبوم الجديد.

وأوضح أنه لن يغير من أسلوبه في فترة حظر التجول الحالية في مصر، وسيظل يعمل بهذه الطريقة، لكن سيضطر أحيانا لإرسال الأغنيات عبر الإنترنت للمطرب، خاصة أن هذه الأوقات سيكون صعبا التحرك فيها بسهولة مثل السابق.

وأكد الشافعي أن أي فنان يجب أن يستمر في عمله الفني بأي أسلوب مريح له، مثلما قام بطرح أغنية من منزله لايف “شد اللحاف على وسطك” اليومين الماضيين.

حسام خليل: المطرب سيضطر لتغيير عاداته في عمله الموسيقي

ويرى منظم الحفلات حسام خليل أن فترة حظر التجول ستؤدي لتغيير سلوك كثير من الأشخاص الفترة الحالية، منهم الفنانون والمطربون أيضا الذين سيضطرون لتغيير عاداتهم وسلوكهم في عملهم الفني.

وأكد أن علاقة الموزع الموسيقي ترتبط بشكل مباشر مع الملحن وليس المطرب، لافتا إلى أن الأخير سيضطر للعمل داخل الاستوديو في فترة النهار وليس الليل مثلما اعتاد سابقا بسبب فترة حظر التجول تحسبا لخطر فيروس كورونا.

ونوه أيضا أن الأصعب على أي مطرب الأيام القادمة أنه سيشعر أنه تحت قيد لو قام بتسجيل أغنية جديدة، في فترة حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

واستطرد قائلا إن المطرب سيشعر وقتها أنها في حبس اضطراري مما يزيد ضيقه نوعا ما، لكن لن يقل إبداعه حتى لو تعرض لذلك حتى لو كانت حالته المزاجية سيئة بسبب فيروس كورونا مثل جميع الناس.

أحمد محيي: مازلت أعمل داخل الاستوديو برغم حظر التجول

وقال الملحن أحمد محيي أن كل ملحن أو موزع موسيقي يعمل حاليا بأسلوب خاص به، مؤكدا أنه حتى الان يقوم بتجهيز الحان جديدة في منزله ثم تجمعه جلسات عمل مع الموزع الموسيقي اسامة عبد الهادي الذي يحب العمل معه في أحد الاستوديوهات.

وتابع أنه قرر مع عبد الهادي الأيام الحالية تنفيذ الأغنيات الجديدة، داخل الاستوديو الخاص بالأخير في فترة حظر التجول لمواجهة هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها.

وأشار محيي إلى أنه لم يعتد أبدا أن يرسل أغنياته وألحانه الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطربين والموزعين الموسيقيين، برغم وجود فترة حظر التجول حاليا بالبلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

