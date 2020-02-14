موسيقيون: بنت الجيران نجحت لأن أغاني المهرجانات فرضت سيطرتها على الجمهور

رغم انتقاد البعض لكلمات الأغنية فإنها حققت نجاحا غير متوقع لفنانيها شاكوش وكمال

حققت أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال التي انتشرت الفترة الماضية نجاحا كبيرا محليا وعالميا، وتخطى عدد مرات سماعها 80 مليون على يوتيوب في ايام قليلة.

ورغم انتقاد البعض لكلمات الأغنية فإنها حققت نجاحا غير متوقع لفنانيها شاكوش وكمال، وكذلك للجمهور، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتراض وهجوم البعض عليها بسبب بعض كلماتها.

ويتحدث بعض الموسيقيين في هذا التقرير، عن رأيهم في نجاح أغنية بنت الجيران بهذا المستوى، وتحقيقها تريند عالميا، وليس محليا فقط، رغم هجوم البعض عليها بسبب بعض كلماتها “اشرب خمور وحشيش”، فهل يرون أن هذه الاغنيات تمنع من العرض للجمهور أم الحل في تقديم أنماط أغنيات مختلفة في السوق.

هاني حسن: أغاني المهرجانات فرضت سيطرتها.. واللوم ليس على مقدميها

قال المنتج ومنظم الحفلات هاني حسن إن الأغنية لا يمكن أن ننسب نجاحها بهذا المستوى لشاكوش بمفرده ، لكن أداء عمر كمال شريكه في الاغنية كان هو الجانب الافضل للغناء.

وتابع إن قدرة أغاني المهرجانات على السيطرة وفرض هيمنتها على سوق الغناء بمصر السنين الأخيرة تحديدا، يرجع لكون هذه النوعية من الأغنيات لاقت جمهورا كبيرا ومستمعين لها.

وأشار حسن أيضًا إلى أن اللوم ليس على مقدمي هذه الاغنيات التي يهاجمها البعض ، بل على الذوق العام أولا والرقابة ثانيا على تلك الاغنيات التي تسمح بعرضها للجمهور.

محمود عبد الستار: سبب نجاح الأغنية لحن محمد حماقي

وقال محمود عبد الستار مدير اعمال المطرب لؤي إن لحن أغنية حسن شاكوش وعمر كمال “بنت الجيران” مأخوذ من لحن اغنية “حاجة مستخبية” للفنان محمد حماقي والملحن مدين في الأساس، وذلك سبب نجاحها.

وتابع إن المهرجانات أصبحت لونا غنائيا يقبل عليها الجمهور بصورة كبيرة، وجميع الشباب يحبون الاستماع لأغاني المهرجانات في المصايف مثل الساحل الشمالي وغيره.

وأكد عبد الستار إن هذه النوعية من الأغنيات اصبحت هي المتصدرة للتريند في سوق الغناء بمصر، منذ 3 سنوات وكل فترة تظهر أغنية مهرجانات جديدة تحقق نسب استماع تتخطى ملايين المشاهدات على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه أيضًا بأن المطربين يجب ان ينتبهوا لما يحدث ، ويقدموا افكارا غنائية جديدة من حيث الموضوعات والالحان ولا يكرروا ماقدموه في مشوارهم الفني طيلة السنوات الماضية ، حتى لا ينصرف الجمهور عنهم مثلما حدث ويتجه لسماع اغاني المهرجانات.

ياسر أنور: المهرجانات ليست فنا من الأساس

ويقول مهندس الصوت لستوديو ” فايف” ياسر انور ، إن المهرجانات ليس فنا من الاساس والاغنية لحنها مأخوذ من لحن مدين لأغنية ” حاجة مستخبية ” ، وذلك احد اسباب حب الناس لأغنية ” بنت الجيران”.

وتابع لا يقدمون موسيقى ولا كلمات جيدة ولا لحن ولا توزيع موسيقي حقيقي، الأمر كله عبارة عن صوت عالي فقط، متسائلا ما الموسيقى التي يقدمونها؟

وتابع نحن بلد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ويوجد لدينا محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وتامر حسني كلهم اصوات والوان ومداراس غنائية مختلفة وناجحة، اما المهرجانات شيئا غير جيدا وليس فنا.