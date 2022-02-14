موسيقيون : برنامج الدوم كنا ننتظره منذ سنوات وعليه مسؤولية وطنية

حقق برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الجديدة ضجة كبيرة في حلقته الافتتاحية، التي حضرها وزير الشباب والرياضة وكوكبة من الفنانين وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل افتتاح برنامج الدوم يعتبر من أكبر برامج اكتشاف المواهب الفنية في مصر منذ سنوات ، حيث من المقرر أن يتم من خلاله تقديم مواهب في مجال الغناء والتمثيل وكذلك التقديم التلفزيوني، وكشف البرنامج عشرات المواهب التي ظهرت في حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن تتشارك هذه المواهب في مسابقات البرنامج خلال الحلقات القادمة، كما سوف يتم توفير فرص عمل لهم، ويشارك كأعضاء لجان تحكيم في البرنامج كل من المخرج خالد جلال، وميرفت أبو عوف، والإعلامية نجوى إبراهيم.

زين نصار : رعاية المواهب بعد انتهاء برنامج الدوم مسؤولية وطنية

قال الناقد الموسيقي زين نصار إننا كنا نحتاج منذ فترة طويلة لهذا البرنامج ، الذي يساهم في اكتشاف مواهب حقيقية في التمثيل والغناء وتقديم البرامج التليفزيونية.

لكن الأهم من اكتشاف هذه المواهب مثلما كان يتم في برامج الفورمات التي قدمت لنا السنين الماضية في لبنان ، أن يتم رعاية هذه المواهب بعد انتهاء البرامج مثلما كان يقدم برنامج الهواة على الإذاعة لعلي فايز زغلول رحمه الله كان يكشتف المواهب والإذاعة تتبناها والجمهور يعرفها بعد ذلك.

وتابع أن القضية الأساسية أن هذه المواهب حينما تقدم من خلال برنامج الدوم المنتج من الدولة المصرية وبصناعة مصرية ، سيكون الأمر مختلفا تماما لأنه سيكون هناك رعاية ومتابعة لأي موهبة حقيقية فيما بعد البرنامج ، ونتمنى أن يحدث ذلك بالفعل لأن ذلك مسؤولية وطنية كبيرة مثلما كنا نرى مواهب في الزمن الماضي.

مينا عطا : برنامج الدوم إنتاجه ضخم ويضم لجنة تحكيم مميزة

وأعرب المطرب مينا عطا أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يمثل تجربة فنية مميزة كنا نتمنى تحقيقها منذ سنوات ، بعد أن شاهدنا برامج لاكتشاف المواهب السنين الماضية في لبنان ودبي وغيرها.

ونوه بأن هذا البرنامج مصري الصناعة وستظهر ثماره الفترة القادمة ، لافتا إلى أن الحلقات القادمة ستكشف لنا مواهب مختلفة في التمثيل والغناء وتقديم البرامج .

وأكد أن برنامج الدوم إنتاجه ضخم ويضم لجنة تحكيم مميزة مثل المخرج القدير خالد جلال والمخرجة مريم أبو عوف ، وذلك سيساهم في اكتشاف مواهب حقيقية في مجالات مختلفة ، ستحقق انتعاشا للساحة الفنية في مصر السنين القادمة.

محمد رفاعي : هذه المواهب بعد انتهاء المشروع لن تجد حماية لها أو إنتاجا يرعاها

بينما يرى المنتج والملحن محمد رفاعي أن هذا البرنامج خطوة جيدة ، لكن للأسف لن يجدي ثماره الحقيقية في صناعة الموسيقى والفن بسبب عدم وجود حقوق الملكية الفكرية للأغنيات والأعمال الفنية.

وأردف قائلا : إنه قام بدراسات كثيرة منذ سنين طويلة في هذا المشروع لحماية الحقوق الفكرية للأعمال الفنية ، والتي بسبب ضياعها لم يعد هناك صناعة للموسيقى بشكل حقيقي في بلادنا.