موسيقيون : الملحن أشرف سالم كان متوهجا في عمله ومحبا للجميع

رحل عن عمر يناهز 50 عاما بعد رحلة عطاء فني قدم فيها حوالي 300 أغنية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي

رحل عن عالمنا الملحن أشرف سالم عن عمر يناهز 50 عاما، بعد رحلة عطاء فني، قدم فيها حوالي 300 أغنية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وسميرة سعيد، ونوال الزغبي، وإليسا، ومصطفى قمر، وديانا حداد، وجنات وغيرهم.

وحققت هذه الأغنية شهرة كبيرة لهؤلاء المطربين، كما قدم أغنيات أخرى بصوته مع إيهاب توفيق في مسيرته الفنية، وكان يعمل في هدوء بعيدا عن صخب الشهرة والأضواء.

هاني يعقوب : أغنياته مع سميرة سعيد كانت نقلة فنية

قال الموزع الموسيقي هاني يعقوب إن علاقته بالملحن الراحل أشرف سالم بدأت منذ عام 95 تقريبا في بدايته الفنية، مؤكدا منذ ذلك الوقت وحتى آخر أيام عاشها لم يتغير أبدا على المستوى الشخصي.

وأكد أيضا أنه مر معه بفترات زمنية مختلفة سواء أوقات النجاح أو التراجع أحيانا لأن ذلك أمر طبيعي في مهنة الفن لأي فنان أو مبدع، لكن أشرف كان دائما بداخله حيوية وطاقة إيجابية في كل الأوقات ويستمدها منه.

ولفت أيضا إلى أنه على المستوى الإنساني كان الأكثر كرما في الأشخاص الذين عرفهم في حياته، واصفا بأنه الكرم الحاكمي أي أنه كان مكتبه بمنطقة العجوزة دائما بؤرة لتجميع الفنانين والملحنين والمطربين، وعرفه أثناء معيشته في الشيراتون ثم بعد انتقاله لمدينة نصر وبعدها للعجوزة.

وأشار يعقوب إلى أن جلسته كانت مرحة وجميلة مبتسم الوجه دائما، ولا يشعر أحدًا في أي وقت يزوره فيه بأنه جاء في وقت غير مناسب من حفاوة الاستقبال منه وقعدته الحلوة مع الجميع.

وعلى المستوى الفني، قال هاني يعقوب إن أغنياته مع سميرة سعيد كانت نقلة في الموسيقى بالنسبة لها في أغنيات “روحي” و “ليلة حبيبي” وأغنية “صوتك” مع محمد منير، والدويتو الذي قدمه لمصطفى قمر وحميد الشاعري “غزالي” فهو كان ملحنا ناجحا حقيقة، بالإضافة إلى أنه كان حبيب إيهاب توفيق جدا، فعمل معه أغنيات كثيرة في مشوارهما الفني، وكان موهوبا ومحبوبا للجميع.

هاني عبداللطيف: كان متوهجا في عمله الفني وداعما لي

تحدث الشاعر الغنائي هاني عبد اللطيف واحد الأشخاص المقربين من الراحل اشرف سالم لسنوات طويلة فقال : لم يكن يحب الظهور كثيرا وكان يركز دائما في عمله الفني وبداخله طاقة ايجابية كبيرة ويحاول العمل على الجديد دائما في فنه وألحانه.

وأضاف انه كان يحب التنوع في الالحان سواء الاغنيات العاطفية او الدينية او الشعبية ، وكان يذاكر دائما الموسيقى الجديدة ، لافتا انه بعد تحقيقه لنجاحات كبيرة مع نجوم الغناء كان يعمل بنفس توهجه وطاقته الفنية ولم يقل ابداعه أبدا.

وتابع أنه لم يكن يحب الشللية أو الذهاب لأي مطرب لكي يعمل معه، بل كان محبوبا من الجميع ويحرصون على العمل معه سواء سميرة سعيد او ايهاب توفيق حيث قدم معه اغنيات عديدة ناجحة ، او محمد منير وجنات ومصطفى قمر حتى مجد القاسم حقق معه نجاحا كبيرا باغنية ” غمض عينيك ” واه ياغزالي التي حققت نجاحا كبيرا مع مصطفى قمر وحميد الشاعري.

وأكد عبد اللطيف انه كان قريبا من الراحل كثيرا، وكان داعما له على المستوى الانساني والفني ويطلب منه تعلم أشياء كثيرة في الحياة والموسيقى أيضا.

عمر أنور: كان راقيا على المستوى الإنساني مع الجميع

وقال عمر أنور” بروديسر ” فني ومدير أعمال ياسر أنور مهندس الصوت لستوديو فايف الموسيقي، إن أشرف سالم حينما كان يتصل به لتحديد موعد لحجز ستوديو لتسجيل أغنية جديدة، كان يشعر أن اليوم سيكون مبهجا وجميلا لأن كواليس عمله الفني في الاستوديو كانت مميزة، ولم يحدث بينه وبين أي مطرب أو أي شخص موقف سيئ.

وتابع أنه حتى لو كان المطرب الذي يغني مع اشرف ضعيفا نوعا ما ، لم يكن اشرف ياخد ” تيك الصوت ” منه وهو منزعج مثل ملحنين اخرين يفعلون ذلك بل كان الراحل يعمل مع هذا المطرب بامكاناته بصدر رحب ، مشيرا إلى أن أشرف كان يحرص على معاملة جميع الاشخاص في الاستوديو بشكل راقي وانساني من عامل الامن والبوفيه وكل الاشخاص الموجودين.

ونوه إلى أنه كان حبيب الشاعر الغنائي الراحل سامح العجمي والموزع الموسيقي هاني يعقوب وايهاب توفيق وسميرة سعيد وغيرهم.