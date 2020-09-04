موسيقيون: ألبومات المطربين لم تستطع مقاومة طوفان أغنيات المهرجانات

عاد بعض المطربين الفترة الحالية لطرح ألبومات غنائية كاملة للجمهور بعد فترة غياب طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا التي استمرت طيلة الأشهر الماضية، حيث طرحت الفنانة اليسا ألبومها الجديد “صاحبة رأي” إنتاج وتوزيع شركة روتانا وضم أغنيات عديدة وصل عددها إلى 18 أغنية منها ” ليك لوحدك” و”صاحبة رأي” و”وفي” وغيرها من الأغنيات.

كما طرحت المطربة جنات بعد فترة طويلة ألبوم جديد إنتاج روتانا ايضا “أنا في انتظارك” وتعاونت فيه مع الشعراء والملحنين أكرم عادل وابراهيم الحباك ومدين وغيرهم.

كذلك طرح المطرب والشاعر الغنائي مصطفى كامل البومه الجديد “انا نسيتك” بطريقة الفيديو كليب لاكثر من اغنية منه .

نرصد في هذا التقرير آراء بعض الموسيقين حول رؤيتهم في مدى قدرة هذه الألبومات الغنائية الجديدة التي طرحت مؤخرا في مواجهة نجاح أغاني المهرجانات التي تصدرت التريند طيلة الفترة السابقة وأصبحت مثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

زو: لن تغير جنات شخصيتها الفنية والجمهور يقبل على المهرجانات بصورة كبيرة

قال الموزع الموسيقي زوم إن هذه الألبومات الغنائية الجديدة مع الأسف لم تستطع التفوق على اغنيات المهرجانات التي اصبحت منتشرة بقوة في السوق منذ فترة .

وأكد أن جنات مثلا لن تستطيع تغيير مود أغنياتها وشخصيتها الغنائية في البومها الجديد، واغاني المهرجانات يتم الاستماع لها في المناسبات والحفلات ويقبل عليها الجمهور بدرجة كبيرة مقارنة بالبوم مثلا لجنات يتميز باغنيات رومانسية ودرامية.

وأوضح زوم ايضا أن البوم اليسا برغم انه حقق صدى جيد مع الناس، الا ان اغنيات المهرجانات تتفوق في اعداد مشاهدتها على يوتيوب بصورة كبيرة ولايمكن مقارنتها بأرقام استماع ومشاهدة اغنيات اي البوم غنائي لاي مطرب في الساحة الفنية .

وقال الموزع الموسيقي كذلك إن أغاني المهرجانات اصبحت لها ذائقة معينة مع الجمهور، وهي لون جديد سيستمر بقوة لفترة معينة في السوق مثلما ظهر المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في بدايته الفنية وكان منتشرا بقوة في السوق .

صلاح عطية: ألبوم إليسا جيد لكن لم يستطع التفوق على مطربي المهرجانات

ويرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن الالبومات الجديدة التي قدمت مؤخرا لم تتفوق ابدا على انتشار اغاني المهرجانات، والدليل ان المطرب الشعبي حكيم برغم تقديمه البوما غنائيا كاملا منذ فترة الا انه لم يستطع التوفق عليهم برغم أن اللون الذي يغنيه شعبي وهي الاقرب لنمط اغاني المهرجانات .

وتابع ان أغاني المهرجانات مازالت منتشرة ومسيطرة على السوق، برغم ان البوم اليسا كان جيدا فنيا اما جنات لم يكن بمستوى قوي ومصطفى كامل مازال يقدم اغنيات جديدة كانه في سنة 2000 بنفس الالحان النمطية التقليدية المكررة .

ويضيف أن خطأ مصطفى كامل انه اعاد تقديم اغنية “عودي” للمطرب رمضان البرنس مؤخرا ، فلم تكن بمستوى جيد .

علي عبد الفتاح : إليسا شتت المستمعين بمبالغتها في عدد الأغنيات وجنات لم تعد بمستواها المعروف

ويرى علي عبد الفتاح المسؤول الإعلامي لمزيكا أن البوم اليسا للاسف لم يستطع تحقيق النجاح المتوقع له برغم غيابها لفترة عن الجمهور، لكونه ضم عددا كبيرا من الاغنيات مما سبب ذلك تشتتا لدى المستمعين بين تلك الاغنيات في البومها .

واشار الى انه كان مفترض ان تقدم اليسا عددا اقل من الاغاني في البومها حتى يمكن التركيز معها، وحققت صدى نوعا ما في السوق لأنها طرحت الالبوم من خلال روتانا في توقيت كان جميع المطربين فيه محجمين عن تقديم اي عمل موسيقي جديد او البوم غنائي وذلك سهل انتشار البوم اليسا نوعا ما .

وتابع قائلا البوم جنات الجديد لم يحظ بدعاية وترويج كافيين ليحقق الانتشار الواسع لاغنياته، اضافة إلى أن جنات لم تعد بنفس مستواها الفني الذي قدمته منذ سنوات وتراجعت فنيا كثيرا في البومها الجديد ” انا في انتظارك” من حيث مستوى الاغنيات والالحان ولم تحقق شهرة كبيرة بها .

ونوه ايضا الى ان هذه الالبومات لم تستطع مواجهة نجاح اغنيات المهرجانات مؤخرا وتصدرها للتريند على مواقع السوشيال ميديا، حيث ان هذا اللون من الغناء اصبح له جمهور كبير خاص به ويجب على المطربين الموجودين في الساحة الغنائية التركيز في تقديم اعمال فنية جيدة ومختلفة ومتطورة حتى تجذب الجمهور ويبتعد ذوقهم عن نمط المهرجانات فلا تصبح مسيطرة على الاذان كما لاحظنا طيلة الفترة الماضية.