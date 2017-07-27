موسيقى البيتلز فى مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى

ولاء البري
مجموعة مختارة من أعمال فريق البيتلز الإنجليزى الذى ظهر فى إنجلترا خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى، وانتشرت فى أرجاء العالم محققة شعبية جارفة ونجحت فى تغيير الذوق الفنى لملايين الشباب، يقدمها فريق جلاس أونيون خلال حفلهم المُقام فى الثامنة مساء السبت 29 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى فى المسرح الرومانى بالإسكندرية.
يُشار إلى أن فريق جلاس أونيون تأسس عام 2009، وقدم العديد من الحفلات المميزة فى مختلف الأماكن الثقافية، ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك فى مختلف المهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى احتفالات الجالية الإنجليزية فى مصر بعيد ميلاد ملكة إنجلترا ويسعى إلى المشاركة فى مهرجان البيتلز العالمى الذى يقام سنويًّا بإنجلترا منشأ فريق البيتلز.