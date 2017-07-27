موسيقى البيتلز فى مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى

ولاء البري مجموعة مختارة من أعمال فريق البيتلز الإنجليزى الذى ظهر فى إنجلترا خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى، وانتشرت فى أرجاء العالم محققة شعبية جارفة ونجحت فى تغيير الذوق الفنى لملايين الشباب، يقدمها فريق جلاس أونيون خلال حفلهم المُقام فى الثامنة مساء السبت 29 يوليو، ضمن فع

ولاء البري

مجموعة مختارة من أعمال فريق البيتلز الإنجليزى الذى ظهر فى إنجلترا خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى، وانتشرت فى أرجاء العالم محققة شعبية جارفة ونجحت فى تغيير الذوق الفنى لملايين الشباب، يقدمها فريق جلاس أونيون خلال حفلهم المُقام فى الثامنة مساء السبت 29 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى فى المسرح الرومانى بالإسكندرية.



