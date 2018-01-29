موسى مصطفى يعلن بعض نقاط برنامجه الانتخابي

سلوى عثمانأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن برنامجه الانتخابي ينصب على المشروعات الاقتصادية، منوهًا أكثر من مرة بتبنّيه مفهوم "الرأسمالية الوطنية"، كما شدد على أهمية استعادة مصر مكانتها عربيًّا، وأيضًا توسيع رقعة الاقتصاد المصري للوصول إلى إفريقيا.وعن

سلوى عثمان

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن برنامجه الانتخابي ينصب على المشروعات الاقتصادية، منوهًا أكثر من مرة بتبنّيه مفهوم “الرأسمالية الوطنية”، كما شدد على أهمية استعادة مصر مكانتها عربيًّا، وأيضًا توسيع رقعة الاقتصاد المصري للوصول إلى إفريقيا.

وعن سد النهضة أوضح موسى أن الأزمة سياسية بالأساس، وقال “لا نقف ضد تنمية إثيوبيا لكن يجب حماية أمن مصر المائي”.

وشدد على أن موقفه من جماعة الخوان واضح منذ ثورة 30 يونيو، ولن يكون هناك تنازل ولا تراجع ولا تصالح مع الجماعة لو نجح بالانتخابات الرئاسية.

وقام موسى خلال المؤتمر الصحفي بتأكيد أنه كان يفكر فى خوض الانتخابات الرئاسية منذ فترة طويلة، لكنه رفض الإفصاح عن الأمر لكثرة المرشحين أمام الرئيس السيسي، لكنه غيّر موقفه بعد انسحاب جميع المرشحين.

وأضاف أنه استطاع من خلال أمانات الحزب المختلفة وأمانات “المجلس المصري للقبائل العربية”ــ التى يترأسها موسى أيضًاــ جمع 40 ألف توكيل فى أيام قليلة، لكنه فضل التقدم للترشح بتزكيات نواب المجلس.