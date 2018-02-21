موسى مصطفى موسى يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

كتبت - سلوى عثمان: قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى طعن المحام طارق العوضي، ضد ترشح موسى مصطفى موسى، لخوض الانتخابات الرئاسية، لرفعها من غير ذي صفة. وسيكون على العوضي الوقوف أمام المحكمة مرتين، بعد رفع سمير عبد العظيم، ا

كتبت – سلوى عثمان:



قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى طعن المحام طارق العوضي، ضد ترشح موسى مصطفى موسى، لخوض الانتخابات الرئاسية، لرفعها من غير ذي صفة.

وسيكون على العوضي الوقوف أمام المحكمة مرتين، بعد رفع سمير عبد العظيم، المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسي، دعويين ضده، الأولى تطالب بتعويض، والثانية سب وقذف.

وأوضح “عبدالعظيم”، أن “العوضي” قام برفع دعوى هدفها التشهير بموكله، وأعلن تصريحات ومنشورات تسيء لشخص المرشح الرئاسي، مضيفا أنه يطالب فى دعواه بتعويض 5 ملايين جنيه، على أن يؤول المبلغ لصالح مستشفى 57357.

وأشار إلى أن حيثيات دعوى استبعاد المرشح الرئاسى، تؤكد أن القانون يبيح الطعن من ذوى الشأن من المرشحين المنافسين فقط.

فى حين قال طارق العوضي، إن المحكمة فسرت عبارة “كل ذي شأن”، بأنها تقتصر على المرشح فقط، مشيرا إلى أن العبارة وردت لأول مرة بالقانون 189 لسنة 2017، وأثارت لغطا كبيرا وتفسيرات مختلفة، مضيفا أنه لم يطلع على مسودة أسباب الحكم، لمعرفة تفسير المحكمة على وجه الدقة، ولا يعرف الحيثيات حتى الآن بالتفصيل.

يذكر أن الإدارية العليا كانت قد ذكرت في حيثيات الحكم ما يعنى أن القول بإفساح الطعن على المترشحين، أمام أى ناخب، يؤدى إلى خلل جسيم في توقيتات العملية الانتخابية، وهو أمر لا يستقيم.