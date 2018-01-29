موسى مصطفى موسى يرفض الإفصاح عن النواب المزكين لتقدمه للرئاسة

سلوى عثمانرفض موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي، الإفصاح عن أسماء الـ26 نائبًا الذين قاموا بزكيته ليستطيع التقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، وأعلن أنه يفضل عدم ذكر أسمائهم ما داموا لم يعلنوا هم عن دعمهم له.على صعيد آخر عند سؤاله فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لعر

سلوى عثمان





رفض موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي، الإفصاح عن أسماء الـ26 نائبًا الذين قاموا بزكيته ليستطيع التقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، وأعلن أنه يفضل عدم ذكر أسمائهم ما داموا لم يعلنوا هم عن دعمهم له.

على صعيد آخر عند سؤاله فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لعرض برنامجه الانتخابي بمقر حزب الغد، عن إعلانه عن حصول 40 ألف توكيل من مواطنين فى محافظات مختلفة رغم عدم إدراج اسمه ضمن المرشحين، اعتبر موسى أن هذا السؤال تشكيك فى كلامه، وأعلن وجود هذه التوكيلات داخل الحزب لكل من يريد مشاهدتها.

وأكد موسى أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب جميع المرشحين أمام الرئيس السيسي، مما جعله ومعه الهيئة العليا للحزب يفكر فى خوض الانتخابات، خاصة أنه كان يتراجع عن هذا القرار لعدم حرق أصوات المصريين بين المرشحين المتنافسين للرئاسة.

وأضاف أن الحزب كان يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان ينافسه الفريق أحمد شفيق، لكنه الآن منافس للرئيس.