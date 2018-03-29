موسى مصطفى: سأحصل على 1.3 مليون صوت

أحمد صبرىقال المهندس موسي مصطفى موسي المرشح الرئاسي اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يحصل على 1.3مليون صوت فى انتحابات الرئاسة التى أجريت الـ 3 أيام الماضية وستعلن الهيئة الوطنية نتيجتها فى الثانى من أبريل المقبل وذلك بحسب المؤشرات الأولية .وأضاف فى مداخلة له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن غرفة

أحمد صبرى

قال المهندس موسي مصطفى موسي المرشح الرئاسي اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يحصل على 1.3مليون صوت فى انتحابات الرئاسة التى أجريت الـ 3 أيام الماضية وستعلن الهيئة الوطنية نتيجتها فى الثانى من أبريل المقبل وذلك بحسب المؤشرات الأولية .

وأضاف فى مداخلة له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن غرفة المتابعة بجزب الغد رصدت حصوله على 790 ألف صوت فى 9 محافظات مقابل 14.3مليون صوت للسيسي، مؤكدا أنه كان يتوقع قبل خوض السباق الحصول على 30%من أصوات الناخبين .



قال المهندس موسي مصطفى موسي المرشح الرئاسي إن تفكيره ينصب حاليا على زعامة المعارضة فى مصر بعد إعلان نتيجة إنتخابات الرئاسة، وذلك لتكوين جبهة تستطيع المواجهة والقيادة فى الفترة المقبلة .



وأضاف أن حزب الغد الذي يترأسه سيكون حزب معارضة قوى يعمل على المعارضة الإيجايية التى تعمل لصالح المواطن، موضحا أن الحزب سيحاول الجلوس مع الرئيس لعرض برنامجه للأخذ ببعض افكاره فى الاصلاح الاقتصادى .