موسم دراما الأوف سيزون.. نجوم كبار في الواجهة وقصص متنوعة وفرصة نجاح أكبر

يعود صناع الأعمال الدرامية التليفزيونية لطرح مسلسلاتهم الجديدة بعد انقضاء الموسم الرمضاني لهذا العام فيما يعرف بدراما أوف سيزون ، حيث تم طرح مسلسل جديد لأول مرة للنجمة غادة عبد الرازق بعيدا عن السباق الرمضاني الذي اعتادت على التواجد فيه شبه سنويا وهو مسلسل ” حدث بالفعل” تأليف فادي النجار واخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته ماجد المصري وسنيتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود .

كما تعود مسلسلات الحكايات المنفصلة بعد فترة للشاشة الصغيرة بمسلسل ” 55 مشكلة حب ” المأخوذ عن كتاب للدكتور الراحل مصطفى محمود ، تأليف عمرو محمود ياسين وانتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية ، وسيتم طرح أولى حكاياته بعنوان” الفريدو” بطولة النجمان أحمد فهمي والهام شاهين وندى موسى وغيرهم خلال الأيام القادمة .

ويضم المسلسل 4 حكايات كل واحدة تحوي 10 حلقات منفصلة تعرض خلال أسبوعين ، كما يعود النجم شريف منير أيضا بمسلسل جديد انتاج كريم أبو ذكري بعد نجاحهما معا في مسلسل ” ايجار قديم ” اخراج طارق رفعت .

خيرية البشلاوي :تواجد نجمات كبار في مسلسلات خارج الموسم الرمضاني أمرا جيدا

قالت الناقدة خيرية البشلاوي أننا للأسف اعتبرنا شهر رمضان هو ” سيزون” المحدد والرسمي لعرض المسلسلات التليفزيونية وذلك خطأ كبير .

أشارت في حديثها للمال أن تواجد نجمات كبار في مسلسلات خارج الموسم الرمضاني مثل غادة عبد الرازق وإلهام شاهين ، فذلك أمرا محمسا لتقديم مثل هذه المسلسلات بعيدا عن شهر رمضان.

أضافت أن غالبية النجوم الكبار سيحرصون بشدة خلال الفترات القادمة لعرض مسلسلاتهم بعيدا عن الموسم الدرامي في شهر رمضان القادم ، لاسيما أنه لايسمح لذلك للمعلنين بعرض جميع المسلسلات التليفزيونية بشهر رمضان مثل كل عام .

وترى أيضا أننا اخترعنا هذه التوقيتات لعرض الأعمال التليفزيونية ، حيث أن ذلك غير موجودا في العالم ، مضيفة يجب أن تتغير أنماط حياتنا حتى نتغير كمجتمع .

خالد محمود :سيظل موسم رمضان هو الأقوى إعلانيا لجميع النجوم الكبار

بينما أكد الناقد الفني خالد محمود أن مسلسلات الأوف سيزون ساهمت خلال السنين الماضية في نجاح بعض الفنانات مثل ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وغيرهن .

وأوضح كذلك أن هذه المسلسلات التليفزيونية تحقق مشاهدة كبيرة والعمل الجيد يحقق نجاح كبير ويتوافر لها فرصة كبيرة بدرجة أكبر من المسلسل التليفزيوني في شهر رمضان ، وذلك تحقق لمسلسل مثل ” سفاح الجيزة ” مؤخرا الذي عرض بمنصة رقمية غير متوافرة لدى جميع فئات الجمهور ، فما بالنا بالمسلسل التليفزيوني الذي يعرض لجمهور البيوت المصرية فيحقق مشاهدة أكبر .

وشدد محمود على أنه سيظل موسم رمضان هو الأقوى إعلانيا لجميع النجوم الكبار ، وذلك يحقق لها ميزانيات ضخمة إنتاجيا في شهر رمضان ، برغم أن مسلسلات الأوف سيزون مهمة لتحقيقها مردود أدبي لصناعها وأبطالها لكن سيظل موسم شهر رمضان هو الأضخم اعلانيا .

ماجدة خير الله : المسلسلات التليفزيونية الجيدة يجب عرضها طيلة العام

من جانبها أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون فكرة الالتزام بتوقيت معين لعرض المسلسلات التليفزيونية كارثة حقيقية ، حيث أنه من المفترض أن تعرض الأعمال الدرامية الجيدة طيلة العام وبعضها يحقق النجاح مثل مايعرض في موسم شهر رمضان وأعمال أخرى لاتلقى نجاحا كبيرا سواء خارج الموسم الرمضاني أو بشهر رمضان .

ولفتت إلى أنه أمر مميز أن تعود حركة الدراما المصرية بعد توقف لعدة أشهر منذ انقضاء شهر رمضان هذا العام وعدم تقديم أي مسلسلات أوف سيزون للجمهور .

وشددت على أن موضوعات مسلسلات الأوف سيزون لاتختلف كثيرا عن مايقدم في مسلسلات شهر رمضان ، وغالبا تتشابه أفكارها والدليل أن الجمهور يردد مقولة ” هل يمكن عرض هذا المسلسل خارج موسم رمضان” ، لافتة الى أن مسلسل ريا وسكينة حقق نجاحا جماهيريا رغم أن الشركة المنتجة كانت تريد عرضه خارج موسم رمضان منذ سنوات لكن حينما قدم للجمهور في رمضان حقق نجاحا كبيرا ، لأنه من المفترض أن يقدم العمل الدرامي للمشاهدين حسب جودته وليس بتوقيت زمني معين لعرضه .