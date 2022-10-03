موسم حلوى المولد بين مطرقة مستلزمات المدارس وسندان الأسعار

ارتفاعات قياسية سجلتها أسعار حلوى المولد خلال الموسم الحالى لدى كل المصانع والمحال التجارية قد تسهم فى تراجع الطلب عليها، والتى ينتظرها المصريون من العام للعام، وذلك بالتزامن مع دخول موسم المدارس، واهتمام الأسر المصرية بتدبير مستلزماتها من ملابس وكتب، ما يضغط على المصانع والمحال فى تصريف منتجاتها.

«العبد»: %15 غلاء فى المنتجات بسبب زيادة الخامات

كشف اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية فى القاهرة، عن تراجع حجم المعروض من حلوى المولد النبوى الموسم الحالى بحوالى %20 عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع «العبد» فى تصريحات لـ«المال» أسباب انخفاض الانتاج إلى ارتفاع أسعار الحلوى بشكل ملحوظ خلال العام الحالى، وزيادة الخامات بشكل كامل فى كل مدخلات الإنتاج، ما تسبب فى قيام المصانع والمنتجين فى خفض نسب الإنتاج، مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا حوالى % 15 فى سعر حلوى المولد فى الموسم الحالى، نتيجة صعود كل الخامات، ما انعكس على المنتج النهائى.

ولفت «العبد» إلى أن الطلب على الحلوى متراجع حاليًا، نظرًا لقيام المواطنين بشراء مستلزمات المدارس، لكن أغلب المحال التجارية بدأت تعرض منتجاتها من الحلوى بالمحلات.

وتوقع «العبد» ارتفاع الطلب على المنتجات والحلوى خلال الأسبوع المقبل، لا سيما أن المولد النبوى سيوافق يوم 8 أكتوبر المقبل، وكل المصانع والمحال قامت بتوفير احتياجاتها.

«الإمام»: زيادة مدخلات الإنتاج ترفع ثمن الكيلو

من جهته، قال عبدالله الإمام، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال»، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار حلوى المولد فى السوق المحلية خلال العام الحالى، نتيجة زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج التى يتم صناعة حلوى المولد منها، مثل جوز الهند، والبندق، واللوز، والتى ارتفعت بنحو %80 على العام الماضى.

وأضاف «الإمام»، أن سعر طن السكر يصل حاليًا إلى 14 ألف جنيه، موضحًا أن مصانع الحلوى قامت بسحب كميات ضخمة خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك لتصنيع حلوى المولد، رافضًا أن يكون سعر السكر هو السبب فى زيادة السعر النهائى على المستهلكين.

وأوضح أن الكميات المطروحة فى السوق المحلية حاليًا من حلوى المولد، تواجه شبه ركود نتيجة تراجع المبيعات، لتزامن موسم مولد النبوى الشريف مع دخول المدارس، وانشغال أولياء الأمور بشراء المستلزمات المدرسية والزى المدرسى ودفع المصاريف.

وتباينت أسعار حلوانى العبد، الأشهر والأقدم، لأنواع حلاوة المولد المختلفة، لتبدأ العلبة من 65 جنيها إلى 1400 جنيه حسب الوزن، وتضم كل الأنواع ، فيما تختلف أسعار حلاوة المولد فى تسيباس وفقاً لاختلاف الأحجام، والذى يبدأ من 8 قطع بسعر 55 جنيهًا، فيما بلغ سعر علب حلوى المولد بدون إضافة سكر 295 جنيهًا.

فيما سجلت حلوى المولد لدى لابوار أعلى سعر فى مصر، لتتراوح الصغيرة وحتى الصينية النحاس سبيشيال من 240 جنيهًا وحتى 4200 جنيه.

كما تبدأ أسعار العلب الكبيرة لـحلوى المولد من 120 وحتى 1590 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار حلوى المولد فى مونجينى من 135 جنيهًا للعلبة الواحدة وحتى 1680.

«الفندى»: إقبال المصانع يقفز بالسكر إلى 14500 جنيه

من جانبه، قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك ارتفاعا فى سعر السكر مؤخراً بالأسواق بشكل ملحوظ مع زيادة الطلب من جانب مصانع الحلوى ما تسبب فى ارتفاع أسعاره ليقارب 14.5 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن أسعار السكر ارتفعت بحوالى 1000 جنيه للطن الواحد مقابل 13 ألفا أغسطس الماضى، وأن حجم الاستهلاك من السكر المحلى يبلغ نحو 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، ويتم استيراد الباقى من الخارج.

وفى سياق متصل، قال خالد فكرى، رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أنه تم طرح 14 نوعًا من علب حلاوة المولد بأسعار تبدأ من 70 جنيهًا وحتى 165 جنيهًا، لنحو 5 شركات حلوى «2 قطاع حكومى، 3 قطاع خاص».

وأضاف «فكرى»، أن تلك الحلوى يتم طرحها فى جميع فروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، والتى تتوزع كالتالى شركة السكر والصناعات التكاملية، علبة حلوى 1 كيلو فاخرة بسعر 70 جنيهًا، و2 كيلو فاخرة بسعر 145 جنيهًا.

وتابع أن شركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى طرحت علبة حلوى 1 كيلو سادة لوكس بسعر 70 جنيهًا، وعلبة حلوى 2 كيلو لوكس باغ بسعر 145 جنيهًا، ومصنع قنديل للحلويات الشرقية والغربية، علبة لوكس 1 كيلوجرام لوكس بسعر 70 جنيهًا، وعلبة لوكس 2 كيلو جرام بسعر 140 جنيهًا.

واستكمل قوله: إنه تم طرح علب حلوى المولد لشركة جروب سويت، زنة 1 كيلوجرام لوكس بسعر 90 جنيهًا، و1 كيلوجرام ممتاز بـ 75 جنيهًا، و1.5 كيلوجرام بـ105 جنيهات، و2 كيلوجرام ممتاز بـ140 جنيهًا، و2 كيلوجرام لوكس بـ165 جنيهًا.

وأشار رئيس القطاع التجارى فى الشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه تم أيضًا طرح علب حلوى المولد من شركة الفتح المبين للاستيراد والتصدير والتجارة، زنة 1 كيلوجرام بسعر 80 جنيهًا، و2 كيلوجرام بسعر 160 جنيهًا.