موسم حفلات عيد الحب.. جسر نجوم الغناء لقلوب الجماهير

رمضان محمد: الحفلات بيزنس للمتعهدين.. والمطربون والسوبر ستار حفلاتهم بشروط معينة مجد القاسم: حفلات عيد الحب لا تختلف عن بقية العام.. والجمهور يطالبه فيها بأغنيات الدلع حسام خليل: حفلات عيد الحب تغير مود الجمهور حتى ملابسهم تكون مختلفة فيها أحمد حمدي شهد موسم الحفلات الغنائية لعيد الحب لهذا

رمضان محمد: الحفلات بيزنس للمتعهدين.. والمطربون والسوبر ستار حفلاتهم بشروط معينة





مجد القاسم: حفلات عيد الحب لا تختلف عن بقية العام.. والجمهور يطالبه فيها بأغنيات الدلع





حسام خليل: حفلات عيد الحب تغير مود الجمهور حتى ملابسهم تكون مختلفة فيها

أحمد حمدي

شهد موسم الحفلات الغنائية لعيد الحب لهذا العام تسابق العديد من نجوم الغناء على الفوز بالنصيب الأكبر من هذه الحفلات، كونها تجذب جمهورا كبيرا عن اي موسم آخر طيلة العام باستثناء مواسم الأعياد وليلة رأس السنة.

فقد أحيا كوكبة من نجوم الغناء ليلة 14 فبراير بحفلات لعيد الحب في مصر ولبنان وغيرها من مدن بالوطن العربي، وأهمهم النجم اللبناني وائل جسار الذي اصبح بمثابة ماركة مسجلة في حفلات أي مناسبة في مصر مثل عيد الحب او رأس السنة او الاعياد، وقد أحيا بعيد الحب اكثر من حفل غنائي بفندق دوسيت وحفل آخر بفندق فيرمونت النيل، كذلك النجم ايهاب توفيق الذي أحيا حفلين بعيد الحب، الاول بباخرة السرايا قاعة رويال جراند، والثاني بفندق فيرمونت النيل.

اما النجم تامر حسني فقد قرر احياء عيد الحب مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالسويد هذا العام وحفل اخر بهولندا بعدها بيومين ، كما أحيا النجم هاني شاكر حفل عيد الحب بدار الاوبرا المصرية لاول مرة وأحتفل مع جمهوره باطلاق اغنيته الجديدة “وعد مني” التي يتزامن طرحها مع هذه المناسبة .

كما أحيت النجمة جنات حفلا كبيرا بفندق توليب رويال بالاسكندرية ، كما أححيا السوبر ستار راغب علامة حفلا كبير بولاية هيوستين الامريكية ضمن جولته العالمية .

أما النجم رامي صبري فقد أحيا لاول حفل غنائي له بفندق انتركونتينتال سيتي ستارز بعد خروجه من ازمته الاخيرة التي تسببت في حبسه لمدة 6 اشهر .

ونرصد في هذا التقرير اراء بعض الموسيقين حول حفلات موسم عيد الحب واختلافها عن السنين الماضية واهميتها في انعاش سوق الحفلات الفنية والموسيقى .

الشاعر الغنائي رمضان محمد يرى ان حفلات عيد الحب عبارة عن بيزنيس فقط لمتعهدي هذه الحفلات ونجوم الغناء الذين يشاركون فيها .

واضاف للمال أن هذه الحفلات تعيد بعض المطربين للساحة الفنية برغم تناقص شعبيتهم في السوق مقارنة بنجوم اخرين مثل تامر محسني ومحمد حماقي وعمرو دياب ، لافتا الى ان حفلات النجوم السوبر ستار مثل دياب وحماقي تكون اسعار تذاكرها مرتفعة مادية ولها شروط معينة لاقامتها من جانبهم ، اما حفلات المطربين الذين افتقدوا شعبيتهم السنين الاخيرة في الغناء فتكون تذاكرها رخيصة ماديا وجمهورها مختلف عن جمهور حفلات النجوم السوبر ستار .

وتابع ايضا ان هذه الحفلات لن تتسبب في عودة مطربين للساحة الفنية بقوة كما يتصور البعض لانهم موجودين ويطرحون اغنيات جديدة باستمرار لكن للاسف لايحققون اي نجاح يذكر او صدى جيد مثل النجوم الاخرين .

ولفت رمضان محمد الى ان حفلات عيد الحب تعتبر موسما هاما في السنة مثل حفلات ليلة راس السنة والاعياد ايضا ، وتجذب قطاع كبير من الجمهور لانه يريد الخروج للاستمتاع بيوم عيد الحب .

واوضح ان متعهدي حفلات المطربين الذين تراجعت شعبيتهم في سوق الغناء لن يدفعوا اموالا لهم الا ويدركون جيدا انهم سيستردونها من ربح هذه الحفلات لذلك تكون التذاكر رخيصة مقارنة بحفلات النجوم الاكثر شعبية .

ويرى النجم مجد القاسم ان : حفلات عيد الحب لاتختلف كثيرا عن حفلات طيلة العام لكنه يكون يوما جميلا للناس

واضاف مجد ان نوعية الجمهور ايضا لاتختلف وفي السنين الماضية كان يغني الاغنيات الرومانسية مثل “غمض عينيك ” وغيرها ، اما حاليا فان الجمهور يطلب منه الاغنيات الراقصة الايقاعية ..أو ” اغنيات الدلع ” كما يقولون .

ولفت القاسم الى ان هذا اليوم يكون فيه طاقة ايجابية مختلفة لدى الناس ، وهو و اتن كان يتمنى ان ينتشر الحب بين جميع الناس ، الا أنه لايقوم بتحضير نوعية مختلفة من اغنياته لتقديمها في حفلاته بعيد الحب .

واوضح انه يحرص كل عام على طرح اغنية خصيصا بمناسبة عيد الحب مثل اغنيته “حب وغرام ” في عيد الحب العام الماضي ، لكنه لم يقم بتحضير اغنية هذا العام .

ونوه مجد الى ان حفلات عيد الحب قد تعيد مطربين اختفوا من الساحة الفنية للجمهور مرة اخرى لاسيما و ان طعم الموسيقى تغير كثيرا من فترة التسعينات التي كانت الموسيقى الغالبة فيها شرقية بدرجة اكبر من الان ،حيث انتشرت افكار جديدة في الموسيقى مثل “الراب ” ويفرغ فيها الشباب طاقتهم وكذلك افكار اغنيات المهرجانات الراقصة .

اما منظم الحفلات الشهير حسام خليل فيقول ان حفلات عيد الحب بالنسبة له هذا العام مختلفة تماما لانها كانت خارج الوطن العربي في السويد تحديدا مع النجمين تامر حسني وشيرين عبد الوهاب .

واضاف انها ستكون بداية لموسم حفلات تامر حسني في امستردام ولندن واوروبا الايام القادمة .

واكد ان الجمهور يحب نوعية حفلات عيد الحب لان فيها تغييرا لمود الناس وتخرجهم من همومهم ومشاكلهم ويظهرون فيها بروح مختلفة حتى ملابسهم تكون مختلفة ايضا اثناء حضورهم لحفلات عيد الحب

ونوه الى ان مصر ستظل دائما مميزة بحفلاتها في هذه المناسبات وتستقطب النجوم العرب لها ايضا .