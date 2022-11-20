موسم الرياض يستضيف «البنك سرقوه» لأشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز الخميس المقبل

طرحت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر المسرحية الجديدة للنجمان آشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز .

وعلقت الصفحة قائلة: «مع مسرحية البنك سرقوه.. بتعيشوا جو الإثارة والضحك.. لدرجة ما تدرون تصيرون بصف المجرمين ولا الشرطة».



وتنطلق مسرحية «البنك سرقوه»، بطولة أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز، اعتبارًا من الخميس المُقبل، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض، في نسخته الثالثة، بالمملكة العربية السعودية.



وتمتد عروض مسرحية البنك سرقوه، في موسم الرياض، على مدار 8 أيام كاملة، اعتبارًا من يوم 24 وحتى 30 نوفمبر الجاري، ومن المُفترض امتداد العروض ليومين آخرين.



مسرحية البنك سرقوه، بطولة أشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسلوى خطاب، وعمرو عبد العزيز، ومصطفى سعفان، وآخرين.

