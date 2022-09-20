موسم الدراما الشتوي في مصر... عودة لنجوم ونسبة مشاهدة كبيرة

يعود بعض نجوم الدراما التليفزيونية المصرية الفترة المقبلة للشاشة الصغيرة بمسلسلات جديدة تعرض في موسم الدراما الشتوي الذي أوشك على الانطلاق خلال فترة قصيرة .

وتعود مسلسلات القصص المنفصلة المكونة من حواديت مختلفة للشاشة ، بمسلسل ” حدث بالفعل” الذي يضم قصص” لو بعد حين ” و” قرض شخصي ” وغيرها ، بطولة شيرين رضا وكريم فهمي ومحمود عبد المغني واخراج هشام الرشيدي .

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

كذلك يعود النجم شريف منير للدراما التليفزيونية بعد غايب عامين منذ آخر عمل درامي قدمه” أجازة مفتوحة” ولاقى نجاحا جيدا ، بمسلسل جديد ” ايجار قديم” ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم صلاح عبد الله وهشام اسماعيل ، والمسلسل مكون من 30 حلقة تأليف عمرو الدالي واخراج طارق رفعت انتاج كريم أبو ذكري.

كذلك تعود النجمة وفاء عامر لأول مرة خارج الموسم الرمضاني بمسلسل اجتماعي ” العيلة دي” ، تأليف أماني التونسي وشارك في كتابة العمل ياسمين رفعت واخراج أحمد خالد أمين وانتاج أروما والمسلسل فكرة الكاتي الصحفي يسري الفخراني .

أحمد سعد الدين : موسم الشتاء تكون الأسرة المصرية في المنزل فتزيد مشاهدة هذه المسلسلات

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أن تواجد هذه المسلسلات خارج الموسم الرمضاني شيئا جيدا ، لأن صناع الدراما بذلك قاموا بكسر احتكار الشهر الكريم لعرض الأعمال الدرامية .

وأشار إلى أن المسلسلات خارج الموسم الرمضاني كانت تتسم بأمرين ، حيث أن موسم الصيف كان يعرض فيه الأعمال الدرامية الخفيفة أما المسلسلات القوية تعرض بموسم الشتاء .

وأوضح أنه في موسم الشتاء تكون الأسرة المصرية في المنزل فتزيد مشاهدة هذه المسلسلات ، لذلك عودة نجوما مثل شريف منير للشاشة الصغيرة بعد سنتين أمرا مميزا لأنه لم يقدم عملا فنيا دراميا منذ آخر مسلسلات أجازة مفتوحة.

وأكد سعد الدين أن الجمهور يهتم بالسيناريو والقصة بدرجة أهم من اسم النجم ، لاسيما لو كان العمل الدرامي معروضا خارج الموسم الرمضاني .

سمير الجمل : لديهم أزمة مثل الغالبية أنه لاتكتب لهم سيناريوهات خاصة بهم

ويرى الناقد الفني سمير الجمل أن الدراما لاتحدد حسب مواسم السنة سواء الصيف أو الشتاء ، لكن العمل الدرامي يجب أن يجسد حالات انسانية مختلفة وهي موجودة طيلة العام .

وأضاف أن موسم الشتاء ربما لتواجد الجمهور بدرجة أكبر لفترة زمنية أطول مقارنة بموسم الصيف ، يساهم في ارتفاع نسبة المشاهدة لأغلب المسلسلات التليفزيونية المعروضة نظرا لطبيعة المناخ ، بالاضافة أن الليل أطول في الشتاء لذلك تكون فرصة المشاهدة أكبر .

وقال الجمل إن طريقة مشاهدة العمل الدرامي تغيرت في عصرنا الحالي ، بوجود قنوات كثيرة ومنصات مختلفة للعرض مثل يوتيوب وغيرها ، مما يخلق للمشاهدين الحرية في اختيار توقيت مشاهدة المسلسلات سواء في موسم الصيف أو الشتاء وكذلك يخلق نوعا جديدا من المشاهد.

وأضاف أن الموظف الذي يعود من عمله ظهر اليوم يكون توقيت مشاهدته مختلف عن الأشخاص الذين لديهم ارتباطات في حياتهم في ذلك الوقت ، أي أن تنوع منصات العرض المختلفة للأعمال الفنية ساهم في تغيير طبيعة المشاهدة ونوعية المشاهد أيضا ، وذلك يفرض نوعا جديدا من المسلسلات كل شخص يختار وينتقي مايريد مشاهدته .

وأكد أيضا أن شريف منير ووفاء عامر نجوم جيدين فنيا ، لكن لديهم أزمة مثل الغالبية أنه لاتكتب لهم سيناريوهات خاصة بهم ، ويضطرون لاختيار مايعرض عليهم .

دعاء حلمي : مسلسلات الشتاء يكون لها طابع اجتماعي وبيتوتي بدرجة كبيرة

من جانبها، أوضحت الناقدة دعاء حلمي أن متابعة مسلسلات موسم الشتاء بسبب تواجد غالبية الجمهور في منازلهم مقارنة بالموسم الصيفي .

وأشارت إلى أن مسلسلات الشتاء يكون لها طابع اجتماعي وبيتوتي بدرجة كبيرة ، ويفضل أن تكون أجوائها رومانسية مثل المسلسلات التركية التي كانت تقدم السنين الماضية .

وتابعت قائلة أنه ليس جيدا أن يتحكم نجم العمل في السيناريو المكتوب له ، والشئ السليم أن يقدم الممثل الدور أو العمل الذي يعرض عليه ويقرأه ثم يجد أنه مناسبا له وسيضيف له .

ولفتت حلمي إلى أنه لايجب أن يختار النجم السيناريو الذي يريده كانه مفصلا عليه ، وذلك ماننادي به منذ سنوات أو أن يتحكم في سير العمل الفني الذي يقدمه للجمهور .