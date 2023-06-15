موسم أفلام عيد الأضحى .. قائمة العرض المنتظر وثنائيات بانتظار منافسة كبيرة

يوجد عدد كبير من الأعمال الفنية المشاركة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأعمال ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، وغيرها، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز النجوم الذين يقدمون الأفلام تحت شعار «البطولة المشتركة» في هذا الموسم

تتعاون الفنانة نيللي كريم مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم ع الزيرو، ويأتي ذلك بعد غياب 4 سنوات عن السينما، وتقدم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بطولة فيلم ع الزيرو في أول تعاون لها مع الفنان محمد رمضان.

يتعاون الفنان أحمد فهمي مع الفنانة هنا الزاهد من خلال فيلم مستر إكس، حيث يجتمع الثنائي في عمل واحد، وهو يعتبر بطولة مشتركة بين الثنائي .

أمير كرارة بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري يشاركان في فيلم البعبع خلال المارثون الحالي، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد عبدالرحمن، باسم سمرة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

يجمع فيلم بيت الروبي بين عدد من الأبطال، وهو يعتبر من أعمال البطولة الجماعية، حيث يتعاون كلا من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، والفيلم حوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة ، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد

ينافس الفنان تامر حسني، بفيلم تاج، الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وساندي، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

عماد يسري : لن يهتم جمهور الشباب بالبطلة المتواجدة في هذه الأفلام

شدد الناقد عماد يسري على نجاح هذه الثنائيات الجديدة في هذه الأفلام يتوقف على قصص هذه الأفلام هل جيدة أم لا .

أكد يسري للمال أنه لايوجد لدينا في السينما المصرية أن ينجذب الجمهور لفيلم يضم بطلة معينة فذلك مفتقد في السنين الثلاثة الأخيرة ، خاصة جمهور الشباب .

لذلك لن يهتم جمهور الشباب بالبطلات المتواجدة في هذه الأفلام ، بقدر اهتمامه بالقصة المقدمة فيها وفق” يسري” .

ولفت أيضا الى أن هذه الأفلام ستشهد منافسة قوية بينها في الموسم السينمائي القادم ، بوجود هذه الثنائيات المختلفة والجديدة .

دعاء حلمي :تامر حسني ودينا الشربيني كذلك ستكون التجربة السينمائية بينهما جديدة

قالت الناقدة دعاء حلمي أن السينما منذ الماضي كانت قائمة على وجود البطل والبطلة بنفس القوة والتوازن في الكتابة مثلما كنا نرى أحمد زكي وامامه بطلة لها نفس التوازن في الدور معه ونفس التطور في الشخصية مثل آثار الحكيم أو ليلى علوي .

لكن مثل أفلام أحمد حلمي حينما تتواجد بطلة معه لايكون دورها مؤثرا في الأحداث ، لدرجة أنه من الصعب تذكر شخصيتها في الفيلم بسب بعدم وجود توازن بين البطلين في الكتابة وذلك لايضيف حقيقة للعمل وفق” حلمي ” .

أردفت قائلة أن الأهم في هذه الأفلام السينمائية الجديدة المطروحة بموسم عيد الأضحى القادم ، أن تكون الكتابة لموضوعاتها بها توازن بين دور البطل والبطلة سواء ، بين محمد رمضان ونيلي كريم خاصة انهما سيكونا ثنائي جاذب للجمهور بدرجة كبيرة .

بالاضافة لتامر حسني ودينا الشربيني كذلك ستكون التجربة السينمائية بينهما جديدة وجاذبة للجمهور ، أيضا أمير كرارة وياسمين صبري يمكن أن يقدما تجربة مميزة لو كان الدور المكتوب لها من لحم ودم .

ماجدة موريس : أمير كرارة يقدم تجربة سينمائية مختلفة مع ياسمين صبري

أكدت الناقدة ماجدة موريس أن موسم أفلام عيد الأضحى سيشهد تواجد قوي لنجوم معا لأول مرة ، مثل نيلي كريم برغم نجوميتها وموهبتها الفنية الكبيرة الا أنها تتعاون لأول مرة مع النجم محمد رمضان الذي يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة حاليا ، وهي مغامرة فنية كبيرة .

نوهت قائلة أن أمير كرارة يقدم تجربة سينمائية مختلفة مع ياسمين صبري لأول مرة أيضا ،وهي مغامرة أيضا لكن الأهم أن تكون هذه الأعمال السينمائية الجديدة لها قيمة تتناسب مع وجود نجوم كبار معا فيها .

أشارت أيضا إلى أن الكتابة والقصة والسيناريو والحوار بالاضافة لدور المخرج في توجيه الممثلين ، هي العناصر الفنية الأساسية التي تشكل العامل الأكبر في نجاح هذه الأفلام.