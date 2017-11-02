موسكو: نأمل في استئناف الطيران مع مصر قريبا

متابعاتأعربت موسكو عن أملها في أن يتم إنجاز العمل على إعداد مذكرة حول استئناف حركة الطيران من روسيا إلى مصر في أقرب وقت.وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية نقلتها روسيا اليوم يوم الخميس : "إن خبراءنا يعملون على ذلك... آمل في أن تنته

متابعات

أعربت موسكو عن أملها في أن يتم إنجاز العمل على إعداد مذكرة حول استئناف حركة الطيران من روسيا إلى مصر في أقرب وقت.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية نقلتها روسيا اليوم يوم الخميس : “إن خبراءنا يعملون على ذلك… آمل في أن تنتهي الاتصالات الضرورية لتهيئة مذكرة تفاهم في هذا المجال في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف المسؤول الروسي، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي: “نأمل في أن تتوجه طائرتنا في البداية إلى القاهرة… ويقوم خبراؤنا بالعمل عبر اتجاهات عدة بما في ذلك مصلحتا الطيران المدني للبلدين”.

يذكر أن روسيا أعلنت وقف كافة رحلاتها الجوية إلى مصر ومنها بعد سقوط طائرة ركاب من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة “Metrojet” الروسية للطيران في أراضي منطقة الحسنة بشبه جزيرة سيناء، بُعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ما أودى بحياة 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته أعلن مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، أن الكارثة نجمت عن عملية إرهابية نفذت بوساطة قنبلة وضعت داخل الطائرة، ولا تزال لجنة التحقيق المصرية حتى الآن تعمل على تحديد جميع ملابسات الحادث.

وفي أعقاب هذه التطورات، طالبت روسيا السلطات المصرية باتخاذ تدابير أمنية إضافية في المطارات، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية بما يضمن سلامة السائح الروسي.