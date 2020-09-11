موسكو: قاذفات أمريكية تتدرب على توجيه ضربات جوية بصواريخ مجنحة ضد الأراضي الروسية

أعلن القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية، سيرجي سوروفكين، اليوم الجمعة، أن ثلاث قاذفات أمريكية من طراز “بي-52 أيتش” تدربت، في 31 أغسطس الماضي، على توجيه ضربات جوية بصواريخ مجنحة على مقاطعة كالينينجراد الروسية، وذلك خلال وجودها في أجواء كل من هولندا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق.

وأضاف سوروفكين، خلال إيجاز إعلامي للملحقين العسكريين الأجانب بثته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “وفقا لتقديرنا، كانت أطقم القاذفات “بي-52 أيتش” خلال تنفيذ هذه العملية، قد تدربت على الوصول إلى خط استخدام الصواريخ المجنحة بمهمة توجيه ضربة صاروخية افتراضية على أهداف في مقاطعة كالينينجراد وغيرها من المناطق الغربية لبلادنا”.