موسكو: فحص يمتد لأيام لمكان تحطم الطائرة المنكوبة

متابعاتأعلنت لجنة التحقيق الروسية، ليل الاثنين، أن فحص مكان تحطم الطائرة الروسية "إيه إن-148" بمقاطعة موسكو، يوم الأحد، سيستغرق عدة أيام، مشيرة إلى أن عملية الفحص ستستمر دون انقطاع.ووفق وكالة سبوتنيك. الروسية أجرى رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اجتماعا في مكان تحطم

متابعات

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ليل الاثنين، أن فحص مكان تحطم الطائرة الروسية “إيه إن-148” بمقاطعة موسكو، يوم الأحد، سيستغرق عدة أيام، مشيرة إلى أن عملية الفحص ستستمر دون انقطاع.

ووفق وكالة سبوتنيك. الروسية أجرى رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اجتماعا في مكان تحطم الطائرة، وأوعز إعطاء الأولوية لإجراء فحص دقيق لمكان الحادثة مع استخدام تكنولوجيا الطب الشرعي.

ونقلت لجنة التحقيق الروسية في بيان عن باستريكين قوله: “الآن بالتحديد يجب عدم إضاعة أية دقيقة، ومن المهم للغاية التفتيش بطريقة أكثر شمولية وإخراج وتحديد جميع الآثار”.

وأضاف، “نظرا لمساحة الأراضي الشاسعة التي سيتم فحصها، بالطبع سيستغرق ذلك أكثر من يوم واحد، لكن العمل سيستمر بتواصل حتى يتم الإنتهاء من التفتيش”.

هذا وفي وقت سابق من يوم الأحد، تحطمت الطائرة من طراز “أن-148” تابعة لشركة خطوط “ساراتوف” الجوية بعد إقلاعها من مطار “دوموديدوفو” جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصا.

وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

