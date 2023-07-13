موسكو: سيتم الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع إفريقيا

قال أوليج أوزيروف السفير المتجول بالخارجية الروسية، إن العمل يجري حاليا للانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع دول إفريقيا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار أوزيروف الذي يشغل منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، إلى أن المصرف المركزي الروسي يعمل مع وزارة المالية الروسية لتنفيذ الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع البلدان الإفريقية.

وأضاف في حديث مع مراسل «نوفوستي»: «نحن نعلم أن العمل يجري فعلا في هذا المجال، ويقوم به المصرف المركزي الروسي بالتعاون مع وزارة المالية».

يحظى حاليا نظام للدفع في إفريقيا، من شأنه أن يسمح لدول القارة السمراء، بالتداول فيما بينها باستخدام عملاتها الخاصة، بحالة من الزخم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج مؤخرا.

ويتوقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسمبنك» أن تنضم ما يتراوح بين 15 و20 دولة إلى«نظام الدفع والتسوية الأفريقي» بحلول نهاية العام، بحسب ما قاله رئيس البنك، بنديكت أوراما.

وقال البنك إن المنصة بدأت عملياتها التجارية مع تسجيل 9 دول حتى الآن.

وأوضح أوراما، الذي يقوم بنكه بتمويل النظام الجديد، أن النظام المعروف اختصارا باسم «بي إيه بي إس إس» (نظام الدفع والتسوية الإفريقي في عموم إفريقيا)، يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي.

قبل أن يستدرك: «ولكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية لسعر الصرف» من شأنها أن تسمح للعملات الإفريقية البالغ عددها 42، بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها.