موسكو تمهل Apple شهرا للرد على طلبها بحذف Telegram

متابعاتأعطت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور"، شهرا واحدا لتقوم شركة Apple "آبل" بالرد على إجراءاتها للتوقف عن توزيع تطبيق Telegram في متجر "App Store" على الإنترنت.وبحسب ما نقله موقع تليفزيون روسيا اليوم، قال رئيس الهيئة، ألكسندر جاروف ، في هذا الصدد: "لقد أرسلنا إليهم (في آبل) رسالة

متابعات

أعطت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية “روسكومنادزور”، شهرا واحدا لتقوم شركة Apple “آبل” بالرد على إجراءاتها للتوقف عن توزيع تطبيق Telegram في متجر “App Store” على الإنترنت.

وبحسب ما نقله موقع تليفزيون روسيا اليوم، قال رئيس الهيئة، ألكسندر جاروف ، في هذا الصدد: “لقد أرسلنا إليهم (في آبل) رسالة هامة قانونيا، ونتوقع منهم ردا قانونيا مهما.. ونظرا لأن شركة Apple ، كما حال الشركات الأخرى متعددة الجنسيات، فلديها درجة عالية من البيروقراطية، ونتوقع الرد من جانبها في غضون شهر واحد”.

وأجاب جاروف، على سؤال حول ما الذي ستفعله الهيئة إذا لم تستجب الشركة أو ترد بشكل سلبي على خطاب روسكومنادزور، فقال: إنه لا يريد “التكهن لما سيتم اتخاذه مستقبلا.. من الواضح ، أن شركة Apple مثل أي كيان قانوني، تتعامل مع الكيانات القانونية الأخرى المشار إليها في قرار المحكمة فيما يتعلق بـ Telegram، يجب أن تلتزم باتخاذ تدابير لتقييد أنشطة Telegram على أراضي الاتحاد الروسي.. عندما سنحصل على الجواب سنعلم حينها ما يجب فعله”.

وكانت الهيئة قالت في وقت سابق من الاثنين، إنها وجهت رسالة إلى Apple بطلب “وقف توزيع تطبيقات Telegram في روسيا وتعطيل الإشعارات التي يرسلها التطبيق”، مشيرة إلى أنه بعكس ذلك، قد تتبع “إجراءات محتملة من جانب الهيئة لحجب عمل App Store “.