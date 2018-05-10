موسكو تكشف تفاصيلا جديدة للهجوم الإسرائيلي علي سوريا

المال- خاصكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل جديدة للهجوم الضخم الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا اليلية الماضية وذكرت أنه تم اعتراض نصف الصواريخ ، كما أطلقت صواريخ "أرض-أرض" من إسرائيل.ووصفت الصحف الإسرائيلية الهجوم بأنه أكبر هجوم في سوريا منذ حرب يوم الغفران "حرب

المال- خاص

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل جديدة للهجوم الضخم الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا اليلية الماضية وذكرت أنه تم اعتراض نصف الصواريخ ، كما أطلقت صواريخ “أرض-أرض” من إسرائيل.

ووصفت الصحف الإسرائيلية الهجوم بأنه أكبر هجوم في سوريا منذ حرب يوم الغفران “حرب أكتوبر”، فيما أعربت القوى الأوروبية عن قلقها اليوم الخميس بشأن تصعيد الوضع الأمني ​​بين إسرائيل وإيران عقب تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية في الساعات الأولى من صباح اليوم ودعت الأطراف إلى تهدئة الوضع.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل جديدة للهجوم ، حيث شاركت 28 طائرة حربية إسرائيلية في هجوم في سوريا وأطلقت 60 صاروخا ، تم اعتراض نصفها ، بالإضافة إلى 10 صواريخ أرض – أرض أطلقت من إسرائيل.

وقالت منظمة حقوق الإنسان السورية إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في التفجير ، من بينهم ضابطان وثلاثة جنود في جيش الأسد. وقال رئيس المنظمة ، رامي عبد الرحمن ، إن 18 من مقاتلي الميليشيا قتلوا أيضاً في الهجوم ، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان هناك مقاتلين إيرانيين بينهم. ووفقا له ، من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بسبب شدة إصابات بعض الضحايا.

وأعرب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي “ميخائيل بوغدانوف” عن قلق موسكو من أحداث الليلة الماضية، وقال بوجدانوف ، بحسب وكالة “تاس” للأنباء “إنه أمر مزعج ومقلق للغاية ويجب اتخاذ تدابير لتهدئة التوتر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية يوم الخميس أن ضربة إسرائيلية في سوريا قتلت 28 مقاتلة إسرائيلية أطلقت 70 صاروخًا ، وأن الوكالة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأن ما لا يقل عن 23 شخصًا قتلوا خلال الهجمات. وفقاً للمعلومات التي تلقتها وزارة الدفاع في موسكو ، تمكنت سوريا من اعتراض أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقت من الطائرات الإسرائيلية.

وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي طأفيخاي أدرعي” أن إسرائيل قد هاجمت عشرات الأهداف العسكرية التابعة لقوة القدس الإيرانية في الأراضي السورية وأن الهجوم كان من بين أكبر الأهداف في السنوات العشر الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية انه في البداية تم تدمير منصة الإطلاق الإيرانية التي أطلقت منها الصواريخ على إسرائيلن ثم تبع ذلك هجوم واسع ضد مواقع المخابرات الإيرانية التي تديرها قوة القدس، ومقر قيادة قوة القدس ، معسكر للجيش الإيراني شمال دمشق، مواقع تخزين الأسلحة التابعة لقوة القدس في مطار دمشق الدولي ، وظائف الأنظمة والاستخبارات المرتبطة بقوة القدس ومراكز المراقبة والمواقع العسكرية والأسلحة في المنطقة العازلة.

وأضافت تم تحذير السوريين بعدم التدخل ، وبعد الفشل في إطاعة التحذير وإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات ، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي ست بطاريات دفاعية سورية (SA2، SA2، SA22، SA) تابعة للجيش السوري.