موسكو تعترف بمقتل روس في ضربات أمريكية بسوريا

DWأعلنت موسكو، اليوم، أن 5 مواطنين روس قتلوا "كما يبدو حتى الآن" وجرح آخرون في الضربات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على قوات مُوالية للنظام السوري الأسبوع الماضي، موضحة أنهم لا ينتمون إلى الجيش الروسي.كانت منظمات شبه عسكرية وقومية روسية أشارت إلى سقوط ضحايا في صفوفها بعد الغارا

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أعلنت موسكو، اليوم، أن 5 مواطنين روس قتلوا “كما يبدو حتى الآن” وجرح آخرون في الضربات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على قوات مُوالية للنظام السوري الأسبوع الماضي، موضحة أنهم لا ينتمون إلى الجيش الروسي.

كانت منظمات شبه عسكرية وقومية روسية أشارت إلى سقوط ضحايا في صفوفها بعد الغارات التي استهدفت قوات موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بمنطقة دير الزور في السابع من فبراير. وكانت وسائل إعلام روسية وأجنبية قد أشارت سابقًا إلى أعداد متفاوتة للضحايا، ووصل بعضها إلى الحديث عن أكثر من 200 قتيل.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “بحسب المعلومات الأولية، يمكننا الحديث عن مقتل 5 أشخاص يبدو حتى الآن أنهم مواطنون روس، بسبب المواجهة المسلحة التي لا تزال أسبابها قيد الدرس”. وأضافت أن “هناك جرحى أيضاً” مؤكدة أنهم “ليسوا جنوداً روساً”.

وأكدت زاخاروفا أن “المقالات التي أشارت إلى مقتل عشرات ومئات من المواطنين (الروس) ليست سوى تضليل نموذجي”.

وأضافت أن “هذا التضليل اطلقته القوات المناهضة للحكومة في سوريا”.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن 100 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للنظام قتلوا في هذه الضربات التي جرت ردًّا على هجوم ضد مقر قيادة لتحالف عربي- كردي مدعوم من واشنطن. وأثر هذا الهجوم أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لا وجود “لأي عسكري روسي في دير الزور”.

لكن وسائل الإعلام الروسية أكدت أن العديد من الروس يقاتلون في سوريا كمرتزقة، وخصوصًا لصالح شركة عسكرية خاصة تدعى “مجموعة واجنر”.