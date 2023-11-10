موسكو ترسل 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر مخصصة لغزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة نقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر مخصصة لقطاع غزة.

وذكر بيان لوزارة الطوارئ الروسية:” نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر وتم تسليمها للجمعية الدولية للصليب والهلال الأحمر، لنقلها فيما بعد إلى سكان قطاع غزة”.

يُذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق أن طائرة من طراز “إيل- 76 ” أقلعت ليل اليوم من مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان إلى مصر حاملة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات الروسية كانت بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف