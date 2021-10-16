طاقة

موسكو تحذر من تكرار أزمة الغاز في أوروبا بالمستقبل

أكدت استعدادها لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا رغم وصول الطلب في السوق الداخلية لمستويات قياسية
المال - خاص 10:40 م, السبت, 16 أكتوبر 21 10:40 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي استعداد روسيا لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا رغم وصول الطلب في السوق الداخلية لمستويات قياسية، وحذر من تكرار الأزمة الراهنة في المستقبل، بحسب رويا اليوم

وقال نوفاك في حديث لقناة “روسيا 1″، اليوم السبت: “نحن مستعدون للحوار، والرئيس (فلاديمير بوتين) تحدث عن ذلك أيضا، أننا مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع شركائنا وزملائنا الأوروبيين، وليس فقط بشأن الموسم الحالي، حيث من غير المستبعد أن يتكرر مثل هذا الوضع”.

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وأشار إلى أن “اليوم هناك نقصا من الغاز في المخزونات الأوروبية تحت الأرض، قدره نحو 25 مليار متر مكعب، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الصدد”.

ولفت كذلك إلى أن مؤشرات استهلاك الغاز في السوق الداخلية الروسية وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام أيضا، مضيفة أن هذا الأمر متعلق بتعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

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وأكد أن روسيا على الرغم من ذلك مستعدة لدراسة إمكانية الإمدادات الإضافية من الغاز لأوروبا، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الشأن بعد.

ووصف نوفاك دعوات بعض السياسيين الأوروبيين للتخلي عن مشتريات الغاز الروسي بأنها “ضجة دعائية”.

وأكد أن روسيا تنفذ التزاماتها وفق كافة العقود الموقعة بشكل كامل، بل وزادت من حجم التوريدات إلى السوق العالمة بنسبة 15%.

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بقلم المال - خاص

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