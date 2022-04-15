موسكو: بعض مشترى الغاز الروسى وافقوا على الدفع بالروبل

الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافق على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة “نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)”. ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل.

بوتين : مشترو الغاز الروسي من البلدان “غير الصديقة” عليهم السداد بالروبل

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان “غير الصديقة” عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.

وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

اقتراح على مشتري منتجات الطاقة الروسية بفتح حسابات في بنك جازبروم

وفي مارس ، اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك جازبروم حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل.

وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية يوم الجمعة إن بلاده سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل.

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الاثنين أن المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك جازبروم.

المركزى الروسى: الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير

على صعيد آخر، قالت كسينيا يوداييفا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير، لكن الرفع الطارئ لسعر الفائدة إلى 20 % ساعد على زيادة جاذبية الودائع المصرفية.

وتعرض القطاع المالي والاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت لمعاقبة موسكو على ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة إن موسكو طردت 18 موظفا من وفد الاتحاد الأوروبي لدى روسيا في خطوة انتقامية.

كان الاتحاد قد اعتبر في الخامس من أبريل نيسان 19 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم “لانخراطهم في أعمال تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي” وأمرهم بمغادرة بلجيكا الدولة المضيفة.