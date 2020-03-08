موسكو: انتهاك نظام العزل لمصابي «كورونا» يعاقب بسجن لمدة 5 سنوات

فيروس كورونا من نوع "COVID-2019" أدرج من قبل الحكومة الروسية في قائمة الأمراض التي تمثل خطرا لأوساط عامة للناس

أكدت سلطات العاصمة موسكو الروسية أن انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن مدة 5 سنوات.

وأشار موقع إدارة موسكو، في بلاغ نشره اليوم الأحد، إلى أن فيروس كورونا من نوع “COVID-2019” أدرج من قبل الحكومة الروسية في قائمة الأمراض التي تمثل خطرا لأوساط عامة للناس.

وأضاف: “خرق القوانين ذات الصلة يؤدي إلى تحمل مسؤولية بما في ذلك جنائية، وتشمل عقوبة السجن مدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات”.

وأوضحت إدارة موسكو أن خرق نظام عزل النفس المنصوص عليه للقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا والذي تبلغ مدته 14 يوما، يؤدي إلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين.

وسجلت حتى الأحد الحالي في روسيا 17 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بينها 3 حالات تعاف، 2 لمواطنين صينيين، وواحدة لمواطن روسي في موسكو.