موسكو: أسواق الطاقة العالمية ستنهار مع قفزة فى الأسعار حال حظر الإمدادات الروسية

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة، بحسب وكالة رويترز.

وفي حديثه أمام مجلس النواب الروسي، قال نوفاك أيضا إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس حماقة وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم.

مسؤولة أمريكية: منتجو النفط سيزيدون المعروض من الخام الأمريكي

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم أمس الثلاثاء إن إدارة بايدن تعتقد أن منتجي النفط سيزيدون المعروض من الخام الأمريكي بحلول نهاية العام، وذلك بعد أسبوعين من حثها المنتجين على تعزيز الإنتاج سريعا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبلغت جرانهولم مؤتمرا للطاقة في هيوستون هذا الشهر أن أي شركة للنفط والغاز يمكنها زيادة المعروض ينبغي أن تفعل هذا سريعا بعد أن حظر الرئيس جو بايدن الواردات الأمريكية من النفط الروسي.

وروسيا هي أحد أكبر منتجي المواد البترولية في العالم وتشكل حوالي ثمانية بالمئة من واردات الولايات من الوقود السائل. واستوردت الولايات المتحدة حوالي 672 ألف برميل يوميا من النفط الخام والوقود المكرر من روسيا العام الماضي.

وقالت جرانهولم في مؤتمر بالهاتف مع صحفيين إن إدارة بايدن واثقة بأنه “ستكون هناك زيادة كبيرة في المعروض بحلول نهاية هذا العام، ونحن متفائلون بأنهم سينفذون ذلك”، في إشارة إلى منتجي النفط.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للشهر الثامن عشر على التوالي فإن الزيادات الإنتاجية صغيرة وما زال إنتاج النفط بعيدا عن المستويات القياسية السابقة على الجائحة بينما تركز الشركات بشكل أكبر على إعادة أموال إلى المستثمرين أكثر من تعزيز الإنتاج.

تراجع إنتاج النفط الأمريكي

وتراجع إنتاج النفط الأمريكي لثاني عام على التوالي إلى 11.2 مليون برميل يوميا في 2021 من مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا في 2019. ومن المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 13 مليون برميل يوميا في 2023، بحسب توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مارس.

وقالت شركات نفط أمريكية إن نقصا في المعدات والإمدادات والعمالة قد يقيد نمو الإنتاج في الأجل القصير.

توتال لن تشترى النفط الروسى بنهاية العام

فى سياق متصل، قال عملاق الطاقة الفرنسي توتال انرجيز في بيان أمس الثلاثاء، إنه سيتوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

وأضافت الشركة أنها ستعمل على ضمان تقيد صارم بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا، في الوقت الحالي وفي المستقبل، أيا كانت العواقب فيما يخص إدارة أصولها هناك، وستعلًق تدريجيا أنشطتها في روسيا.

وتعرضت الشركة لانتقادات قوية بعد أن أدانت ما وصفته العدوان العسكري لموسكو في أوكرانيا، لكنها لم تنضم إلى منافسيها، شل وبي بي، في التخطيط للتخارج من مراكزها في روسيا الغنية بالموارد.