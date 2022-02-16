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موزع لـ«المنصور للسيارات»: نقص حصص طراز «إم جى» للشهر الثانى على التوالى

الكيان الأم يؤكد توفير احتياجات الشرق الأوسط فى 2022
أحمد عوض 9:45 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22 9:45 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

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قال أحد الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية «إم جي»، إن الوكيل المحلى قام -أمس- بتحرير المطالبات الخاصة بحصص الموزعين المقرر تسليمها من طرازات «MG»، موضحًا أن إجمالى الكميات مخفضة بنسب تتراوح من 20 إلى %30 مقارنة بالكميات الموردة سابقًا.

وكانت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، قد خفضت إجمالى الحصص والكميات الموردة من طرازات «إم جي» لصالح موزعيها المعتمدين خلال الشهر الماضى.

وأضاف الموزع -الذى رفض ذكر اسمه- أن هناك بعض الموزعين اتجهوا لفرض زيادات سعرية بشكل غير رسمى على مختلف طرازات «إم جي» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ وذلك على خلفية نقص الحصص المطروحة محليًا، واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب خلال الأيام المقبلة.

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وكشف عن الحصص التى سيتم توريدها للموزعين من طرازات العلامة الصينية، التى تتضمن كل الموديلات فيما عدا MG6.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

وأوضح أن السوق المحلية تشهد عدم استقرار فى أسعار السيارات لمختلف الماركات التجارية، فى ظل استمرار أزمة نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية، إضافة إلى امتداد قوائم الانتظار لدى الوكلاء ومراكز البيع المعتمدة، موضحًا أن غالبية الوكلاء المحليين أبلغوا موزعيهم بتراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم خلال الربع الأول من العام الحالى.

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وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «إم جي» على حصة سوقية قدرها %11 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر خلال العام الماضى، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 23 ألفًا و600 مركبة.

فيما أكّدت «إم جى موتور العالمية» أنها عاودت الإنتاج وفق طاقتها الكاملة رغم النقص فى مجال الشرائح الإلكترونية على الصعيد الدولى.

وأوضحت «إم جى» فى بيان لها أنه يمكن للعملاء فى الشرق الأوسط أن يتطلّعوا خلال عام 2022 للحصول وبشكل غير محدود على مجموعة سيارات «إم جى» التى تشهد مبيعات متنامية.

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وتُعتبَر العلامة التجارية بريطانية المنشأ أحد المصنِّعين الوحيدين للسيارات الذين يعملون وفق معدّل توريد يبلغ %100 تقريبًا فى التوقيت الحالى.

وبحسب بيان الشركة، فإن معظم الطلبات فى منطقة الشرق الاوسط التى قد تم حجزها مُسبَقًا كانت من طرازات MG 5، MG HS وMG GT الجديدة كليًا للعام 2022، أما عن أغلبية الطلبات فتعود لعملاء السعودية، وكانت لطرازات MG ZST، MG 6 وMG RX5، والتى هى أيضاً غير متأثّرة بأى مشاكل متعلّقة بالتوريد.

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بقلم أحمد عوض

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