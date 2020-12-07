موزع كيا: %50 زيادة فى مبيعات «سورينتو»

كشف أسامة محمود، مدير تسويق شركة أوتو جروب، الموزع المعتمد للعلامة التجارية «كيا» فى مصر، عن زيادة معدلات الطلب على شراء سيارات كيا سورينتو بنسب تتراوح من 40 إلى %50، بعد تخفيض أسعارها من جانب وكليها المحلى بقيمة 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق خلال الأسابيع الماضية.

وأكد محمود أن التخفيضات السعرية لـ”كيا سورينتو” قد أسهمت فى استقطاب عملاء جدد من شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بمختلف فئاتها، إضافة إلى أن تقديم العرض الترويجى على الصيانات والتراخيص المجانية عززت من تنافسية المركبة داخل السوق المحلية.

أسامة محمود، مدير تسويق شركة أوتو جروب، الموزع المعتمد للعلامة التجارية «كيا» فى مصر

وكانت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، أعلنت الشهر الماضى عن تخفيض أسعار سيارات “كيا سورينتو” بقيمة 100 ألف جنيه لمختلف الفئات، إضافة إلى تقديم عرض على الصيانات والتراخيص على المركبات المباعة للعملاء لمدة عامين مجانًا.

وتابع إن لتخفيضات والعروض الترويجية تعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تُسهم فى تحريك مبيعات سيارات الركوب، خاصة فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من تداعيات جائحة “كورونا” من توقف أنشطة العديد للقطاعات، وانكماش حجم الطلب والشراء على مختلف السلع ومنها “المركبات” على حد تعبيره.

وتوقع محمود أن تتعافى مبيعات سوق السيارات تدريجيًا تزامنًا مع تقديم الوكلاء المحليين الطرازات والموديلات الجديدة، إلى جانب الهبوط المتتالى فى أسعار السيارات وتراجع قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق.

وأوضح أن أغلب شركات السيارات استطاعت توفيق أوضاعها فى عمليات الاستيراد من الخارج، عبر الاتفاق مع المصانع العالمية، من خلال استئناف التوريدات وزيادة حجم الكميات المصدرة للسوق المحلية، فضلًا عن تنفيذ خطط الطروحات من الطرازات الجديدة المتفق عليها.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام شركات السيارات فى حركة الاستيراد على خلفية الإجراءات والقيود التى فرضها أغلب الدول الخارجية على الاستيراد والشحن الخارجى مع انتشار جائحة كورونا؛ الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول الكميات والحصص المتعاقد عليها للسوق المحلية.

ولفت إلى أن كل المؤشرات تسير نحو تعافى صناعة السيارات عالميًا، وزيادة حجم الإنتاج فى المصانع الأم بالتوازى مع انتظام حركة الاستيراد بدءًا من العام المقبل؛ وهو ما يعزز من فرص طرح الطرازات بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى.

وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات كيا سورينتو نحو 147 ألف مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى.