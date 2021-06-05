موزع سيارات «إم جي»: انتهاء الخصومات على طرازات «MG RX5»

مع فرض «أوفر برايس» يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه لمختلف الفئات

كشف أحد موزعي سيارات العلامة الصينية «إم جي» عن انتهاء الخصومات السعرية التي قدمها الموزعون والتجار على طرازات «إم جي RX5»، بعد تلقيهم خطابًا من الوكيل المحلي للعلامة الصينية شركة “المنصور للسيارات” يتضمن تخفيض تسليمات الحصص والكميات المقررة لمدة شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأضاف الموزع – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لرفع أسعار طرازات «إم جي RX5»- بشكل غير رسمي- تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، لعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن أسعار طرازات «MG RX5» كانت تباع بخصومات سعرية من جانب الموزعين والتجار بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي RX5» خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 325 329 4 Comfort 345 349 4 Luxury 375 378 3 القيمة بألاف جنيه

كانت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أبلغت شبكة الموزعين المعتمدين – الأربعاء الماضى- بتخفيض إجمالي الكميات والحصص المقرر تسليمها من طرازات «إم جي RX5، وHS، وMG ZS» لمدة شهرين (يوليو وأغسطس) المقبليين.

وأفادت الشركة، عبر منشور رسمي، بأن «إم جي الصينية» أبلغت عن نقص في إنتاج طرازات «RX5، وHS، وMG HS» نتيجة أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع “Microchips”.

وأوضحت شركة «المنصور للسيارات» أنها ستستأنف توزيع الحصص المقررة من سيارات العلامة الصينية «إم جي» لشبكة الموزعين المعتمدين بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وشددت على ضرورة قصر الحجوزات والتعاقد لشراء السيارات من جانب العملاء وفق الحصص الشهرية التى سيتم الإبلاغ عنها بداية من كل شهر؛ وذلك فى ضوء تفادي أي العقبات التى قد تنتج عن عدم الالتزام بمواعيد التسليم.

ينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.