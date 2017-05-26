موزع: رفع الفائدة سينعكس بالسلب على الاستثمار بمجال السيارات

أكد أحد أكبر موزعي السيارات، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة سينعكس بصورة سليبة على الاستثمار في العديد من المجالات ومنها السيارات.



وأضاف أن العوائد الاستثمارية لتجارة السيارات أقل من نسبة أرباح ودائع البنوك، رغم أن الأخيرة خالية من المخاطر الاستثمارية على عكس التجارة، والتى تحمل العديد من الصعوبات والمخاطر، ومنها العمالة ومصروفات واحتمالية تكبد خسائر في ظل ارتباك أوضاع السوق وحالة الركود المصاحبه له.



وقال إن النسبة الأكبر من مبيعات السيارات تعتمد على تمويل الكيانات المصرفية، لذا فإن رفع أسعار الفائدة سينعكس بارتفاع قيمة السيارات أكثر مما كانت عليه، الأمر الذي سيؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.

وأشار إلى أنه لا يمكن العمل على جذب مزيد من الاستثمارات في أية مجالات مع رفع الفائدة، متوقعاً تأجيل مستثمر قراره خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع مخاطر الاستثمار وركود السوق المصاحب للحالة التضخمية التى تشهدها كافة السلع.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكدس مخزون الشركات من السيارات بجميع أنواعها، على أن يتم تصريفه طوال الأشهر المقبلة وحتي الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن النسبة الأكبر من مستهلكى السيارات أحجمت عن إتخاذ قرارات لشراء سيارات جديدة أو تبديل سياراتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن المبيعات حاليًا تخص المستهلكين المضطرين لشراء سيارات أو الشريحة الخاصة بالسيارات الفاخرة، والتى تعتبر خارج الأزمات الاقتصادية – علي حد تعبيره.