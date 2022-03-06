موزعو «هيونداي» يفرضون 20 ألف جنيه «أوفر برايس» على «بايون».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 314 إلى 385 ألف جنيه

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «هيونداي بايون» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي بايون» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات SPIRIT 299 314 15 DYNAMIC 325 342 17 ELITE 345 365 20 ULTIMATE 365 385 20 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.