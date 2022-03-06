سيــارات

موزعو «هيونداي» يفرضون 20 ألف جنيه «أوفر برايس» على «بايون».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 314 إلى 385 ألف جنيه
أحمد عوض 5:09 م, الأحد, 6 مارس 22 5:09 م, الأحد, 6 مارس 22

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فرض عدد من موزعي وتجار السيارات زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «هيونداي بايون» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي بايون» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
SPIRIT29931415
DYNAMIC32534217
ELITE34536520
ULTIMATE36538520
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم أحمد عوض

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