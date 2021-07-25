سيــارات

موزعو «هيونداى»:طرح «إلنترا CN7» موديل 2022 الشهر المقبل

«هيونداى» تصدرت قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب
أحمد عوض 6:47 ص, الأحد, 25 يوليو 21 6:47 ص, الأحد, 25 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف عدد من موزعى سيارات العلامة التجارية «هيونداى» فى مصر، عن ترقب وصول أولى الدفعات المقررة من طرازات «إلنترا CN7» موديل 2022 داخل السوق المحلية خلال الشهر المقبل.

وأضافوا أنه من المتوقع أن يسهم تقديم الموديل الجديد من «إلنترا CN7» فى زيادة أعداد مبيعات العلامة الكورية فى مصر، وأن تحافظ على تمركزها فى صدارة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  زيادة 3000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 3»

يذكر أن العلامة الكورية «هيونداى» تصدرت قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل 2545 مركبة، من إجمالى أعداد الطرازات المسجلة التى بلغت نحو 25 ألفًا و686 وحدة، بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتتوافر طرازات «هيونداى إلنترا CN7» موديل 2021 – عبر 7 فئات – داخل السوق المحلية؛ بأسعار تبدأ من 318 إلى 488 ألف جنيه؛ وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداى» فى مصر.

اقرأ أيضا  خصومات على سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2021.. تعرف على التفاصيل

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة منها موديل 2021 نحو 698 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال شهر يونيو الماضى.

وينتمى طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 127.5 «حصان»، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسى السرعات.

اقرأ أيضا  مصر تستورد سيارات ركوب بقيمة 2.7 مليار دولار خلال 2020

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

سوق المحلية تنمو %54.8 خلال يونيو وتتجاوز مستويات ما قبل «كورونا»

أحمد شوقي 6:50 ص, الأحد, 25 يوليو 21

مصر تستورد سيارات ركوب بقيمة 2.7 مليار دولار خلال 2020

شريف عيسى 6:41 ص, الأحد, 25 يوليو 21

جنرال موتورز تتهم فورد باستخدام علامتها التجارية الخاصة

أيمن عزام 8:31 م, السبت, 24 يوليو 21

زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

المال - خاص 3:40 م, السبت, 24 يوليو 21

«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

أحمد عوض 3:26 م, السبت, 24 يوليو 21

مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع بأكثر من الضعف في أوروبا خلال الربع الثاني من 2021

محمد عبد السند 3:21 م, السبت, 24 يوليو 21