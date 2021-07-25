موزعو «هيونداى»:طرح «إلنترا CN7» موديل 2022 الشهر المقبل

كشف عدد من موزعى سيارات العلامة التجارية «هيونداى» فى مصر، عن ترقب وصول أولى الدفعات المقررة من طرازات «إلنترا CN7» موديل 2022 داخل السوق المحلية خلال الشهر المقبل.

وأضافوا أنه من المتوقع أن يسهم تقديم الموديل الجديد من «إلنترا CN7» فى زيادة أعداد مبيعات العلامة الكورية فى مصر، وأن تحافظ على تمركزها فى صدارة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن العلامة الكورية «هيونداى» تصدرت قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل 2545 مركبة، من إجمالى أعداد الطرازات المسجلة التى بلغت نحو 25 ألفًا و686 وحدة، بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتتوافر طرازات «هيونداى إلنترا CN7» موديل 2021 – عبر 7 فئات – داخل السوق المحلية؛ بأسعار تبدأ من 318 إلى 488 ألف جنيه؛ وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداى» فى مصر.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة منها موديل 2021 نحو 698 مركبة فى مختلف وحدات المرور، خلال شهر يونيو الماضى.

وينتمى طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 127.5 «حصان»، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.