موزعو نيسان يفرضون زيادات تصل إلى 39 ألف جنيه للتسليم الفورى

المال- خاص سجلت أسعار طرازات نيسان ارتفاعًا عبر الموزعين المعتمدين، بمقدار يتراوح بين 3 و39 ألف جنيه بمختلف الفئات؛ للتسليم الفورى للسيارات، مقارنة بأسعار مصنع العلامة اليابانية محليًّا. ووفقًا لموزعي نيسان فإن أسعار صني فئة الـ"A/T" وصلت إلى 220 ألف جنيه، مقابل 209 آلاف السعر الرسمي لنيسان إيجيب

المال- خاص

سجلت أسعار طرازات نيسان ارتفاعًا عبر الموزعين المعتمدين، بمقدار يتراوح بين 3 و39 ألف جنيه بمختلف الفئات؛ للتسليم الفورى للسيارات، مقارنة بأسعار مصنع العلامة اليابانية محليًّا.

ووفقًا لموزعي نيسان فإن أسعار صني فئة الـ”A/T” وصلت إلى 220 ألف جنيه، مقابل 209 آلاف السعر الرسمي لنيسان إيجيبت، وبلغت أسعار فئة الـ”A/T EX” نحو 231 ألفًا، مقارنة بـ221 ألفًا، وصعدت أسعار صني فئة الـ”A/T Super Saloon” إلى 245 ألفًا، مقارنة بـ231 ألفًا.

وارتفعت أسعار نيسان سنترا فئة الـ”A/T” إلى 283 ألفًا، مقابل 280، فيما قفزت أسعار نيسان قشقاي فئة الـ”A/T F/L” إلى 463 ألفًا، مقابل 424، وارتفعت فئة الـ”A/T H/L” إلى 493، مقارنة بـ454 ألفًا.

من جهته أرجع مصدر مطلع بشركة نيسان إيجيبت، زيادة أسعار طرازات نيسان، إلى نقص المعروض وزيادة حجم الطلب من قِبل المستهلكين، مؤكدًا أن الشركة لم تتخذ قرارًا بزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة؛ تحسبًا لتذبذب أسعار الصرف من جديد، اﻷمر الذي سيكبد نيسان خسائر كبيرة.

فيما قال أحد أكبر موزعي نيسان إن الحصة الشهرية من سيارات نيسان تشهد تراجعًا بنسب تصل إلى 30% خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تلك الحصص لم تكفِ معدلات الطلب الحالية.

تمكنت نيسان إيجيبت من بيع 16 ألفًا و762 سيارة خلال الأشهر العشرة الماضية، لتستحوذ على حصة سوقية 21.2% من مبيعات سيارات الركوب، التي بلغت 79 ألف سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ويوضح الجدول التالي قائمة زيادات نيسان البيك- آب: