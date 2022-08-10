موزعو «نيسان» يرفعون «الأوفر برايس» على «قشقاى» إلى 170 ألف جنيه

قرر عدد من الموزعين المعتمدين لـ«نيسان» رفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «قشقاى» بقيمة تتراوح من 150 إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ «الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

وقال أحد تجار السيارات إن الموزعين المعتمدين لـ«نيسان» قرروا رفع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها على طرازات «قشقاى» فى محاولة لحصد أكبر قدر من المكاسب وزيادة نسب الربحية، خاصة بعد إعلان شركة «نيسان موتور إيجيبت» عدم توافر السيارة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شركة «نيسان موتور إيجيبت» كانت قد أرسلت القائمة السعرية الجديدة لشبكة موزعيها المعتمدين التى تضمنت عدم توافر طرازى «قشقاى، وجوك» لأجل غير مسمى.

وينتمى طراز «قشقاى» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سى سى “تيربو”، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 8.9 ثانية.

ودعمت سيارات نيسان قشقاى 2022 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها « 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى، وفرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكترونى، ونظام العزم التفصيلى لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت، نظام الفرامل الطارئة الذكى وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامى والخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكى – إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية – مصابيح LED نهارية- مصابيح LED كاملة، وقضبان سقف، حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات ضوء ومطر، وفتحة سقف بانوراما زجاجى، وزجاج خلفى داكن اللون، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة مكسو بالجلد، وشاشة وسائط 8 بوصات مدعمة بالاتصال عبر أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – كاميرا للرؤية الخلفية، وتكييف هواء ثنائى المناطق، ونظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، وكاميرات 360 درجة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «مرايات كهربائية وأتوماتيكيًا للطى، شاشة معلوماتية بلوحة العدادات 7 بوصات، ومكيف مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، مسند يد أمامى وخلفى، وجنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهى مكون من 4 مكبرات صوتية، ومخارج USB خلفية للشحن، وغيرها».