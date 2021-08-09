موزعو «كيا» : بدء تسليمات حصص «جراند سيراتو» موديل 2022

أخطرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» فى مصر- شبكة موزعيها المعتمدين- عن بدء تسلميات الحصص المقررة من طرازات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الحالى.

قال أحد موزعى سيارات العلامة التجارية «كيا»، إنه من المرتقب تسليم أولى الكميات من طرازات «كيا جراند سيراتو»- فيس ليفت– في السوق المحلية خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

وتوقّع أن يسهم تقديم الموديل الجديد من «جراند سيراتو» في زيادة مبيعات العلامة الكورية، خاصةً داخل شريحة سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة المقبلة.

كانت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» قد أعلنت، اليوم، تقديم طراز «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 عبر 5 فئات داخل السوق المحلية؛ بأسعار تبدأ من 319.9 إلى 414.9 ألف جنيه.

ينتمي طراز «جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات العلامة التجارية «كيا» فى مصر بنسبة بلغت 122.8%، لتصل إلى 7 آلاف و734 سيارة، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 3470 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.