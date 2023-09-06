موزعو «شيفروليه» يستغلون توقف إنتاج «أوبترا» برفع الأسعار

استغل عدد من موزعى «شيفروليه» نقص الكميات المعروضة من طرازات «أوبترا» جراء توقف إنتاجها محليًا خلال الأشهر الماضية، لرفع الأسعار لمستويات تصل إلى 650 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» إن بعض شركات التوزيع قامت بتخزين كميات محدودة من طرازات «أوبترا» بعد الإعلان عن توقف إنتاجها محليًا، فى محاولة إلى بيعها بأسعار مرتفعة داخل سوق السيارات.

وأضاف أن موزعى «شيفروليه» قاموا بالتمسك فى أسعار سيارات «أوبترا» بعد انخفاض المخزون منها لدى شركات التوزيع والتجار إلى ما يقرب من 40 مركبة، بالإضافة إلى تعويض حجم المكاسب، خاصة بعد تقليص شركة “المنصور” حجم التسليمات والحصص من سيارات “البيك أب” و”الجامبو”.

وأشار إلى أن الموزعين والتجار يقومون بالترويج عن بيع «أوبترا» بمستوى أسعار الطرازات المنافسة لها، ومنها بعض الفئات من “نيسان صني” و”سوزوكى ديزاير” بسعر يلامس 650 ألف جنيه للفئة المطروحة محليًا.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تخبطًا شديدًا فى أسعار السيارات من قبل الشركات والتجار بالتزامن مع قيام الوكلاء بالتحفظ فى تسليم الحصص المقررة لديهم، بالإضافة إلى النسبة الأكبر من العاملين فى مجال سوق السيارات اتجهوا مؤخرًا للتحفظ فى عمليات البيع التجارى، والتركيز على البيع للمستهلك النهائى، وذلك فى محاولة لحصد أكبر قدر من المكاسب منفردًا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات مرتقبة فى أسعار السيارات بالتزامن مع صعود قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها “الدولار” إلى مستوى 40 جنيهًا، وهو ما سيزيد من تكلفة الاستيراد.

وتزود «أوبترا» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، بقوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD».

وتدعم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائى أمامى وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة- حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة».

وتزود طرازات «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم فى مستوى وضعية مقعد السائق- طى المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو CD – مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – إمكانية التحكم فى مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، إمكانية التحكم فى الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».