موزعو «شيفروليه» يرفعون أسعار سيارات «أوبترا» إلى 800 ألف جنيه

اتجه عدد من موزعى «شيفروليه» لرفع أسعار سيارات «أوبترا» إلى مستويات تلامس 800 ألف جنيه بالتزامن مع نقص الكميات المعروضة منها في السوق المحلية على خلفية توقف إنتاجها وطرحها محليًا منذ عدة أشهر.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه» إن بعض شركات التوزيع قامت بزيادة أسعار طرازات «أوبترا» في محاولة لزيادة حجم المكاسب، والحفاظ على إيراداتهم السنوية.

وأضاف أن بعض الموزعين والتجار قاموا خلال الفترة الماضية بتخزين كميات من طرازات «شيفروليه أوبترا» بعد الإعلان عن توقف إنتاجها محليًا على أن يتم بيعها بأسعار مرتفعة داخل السوق بالتزامن مع نقص الكميات المعروضة منها.

وتزود «أوبترا» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، بقوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD».

وتدعم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائى أمامى وخلفي- مقابض الأبواب بلون السيارة- حساسات خلفية- فتحة سقف كهربائية- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة».

وتزود طرازات «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «جهاز إنذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم فى مستوى وضعية مقعد السائق- طى المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- فرش جلد- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو CD – مدخل USB – مخرج صوت AUX – بلوتوث – إمكانية التحكم فى مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، إمكانية التحكم فى الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».