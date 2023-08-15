موزعو «شيري» يرفعون «الأوفر برايس» على سيارات «أريزو 5» إلى 140 ألف جنيه

اتجه عدد من الموزعين المعتمدين لـ«شيري» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» التى يفرضونها على طرازات «أريزو 5» لتتراوح بين 60 إلى 140 ألف جنيه، لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وأرجع أحد تجار السيارات، ارتفاع أسعار طرازات «شيري» إلى ضعف التسليمات والحصص الموردة من قبل الوكيل المحلى للعلامة الصينية والذى أبلغ بعض موزعيه عن تقليص الكميات المقرر تسليمها لهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن العديد من الموزعين اتجهوا لرفع قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «أريزو 5» بهدف تعويض المكاسب ونسب الربحية المحصلة عن عمليات البيع، موضحا أن آليات التسعير لدى الشركات والموزعين تعتمد على توزيع تكاليف التشغيل ونسب الربحية على الكميات والمخزون الموجود لديهم.

وتابع أن حركة سوق السيارات تشهد تباطؤ شديد في حركة المبيعات بالتزامن مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة خاصة بعد ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من العملاء الراغبين لشراء السيارات اتجهوا مؤخرًا لاقتناء الموديلات القديمة 2021 و2022 نظرًا لتراجع أسعارهم عن الطرازات “الزيرو” موديلات 2023 و2024.

ويوضح الجدول التالي: أسعار شيري أريزو 5 لدى الموزعين والتجار:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري M/T 460 520 A/T 505 645 A/T HIGH LINE 530 670 القيمة بالألف جنيه

وتقدم «أريزو 5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين- إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية- جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- قفل مركزي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- تكييف هواء- إمكانية طي المقاعد الخلفية- زجاج كهربائي- فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- مدخل USB- شاشة وسائط 7 بوصة- خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي- وغيرها».