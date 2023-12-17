موزعو «شيري» يرفعون «الأوفر برايس» على سيارات «أريزو 5» إلى 200 ألف جنيه

اتجه عدد من الموزعين المعتمدين لـ،«شيري» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» التي يفرضونها على طرازات «أريزو 5» لتتراوح بين 130 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات، مقارنة بنحو 90 إلى 160 ألف سابقًا.

و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

وأرجع أحد تجار السيارات ارتفاع الزيادات السعرية لطرازات «شيري أريزو 5» إلى ضعف الكميات المنتجة والموردة من قبل وكيلها المحلي خلال الأسابيع الماضية؛ مما أدى لنقص المعروض منها داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات شيري أريزو 5 لدى موزعى وتجار السيارات:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات M/T 575 705 130 A/T 620 820 200 A/T HIGH LINE 645 845 200 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

ودعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».