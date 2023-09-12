موزعو «شيرى» يفرضون 100 ألف جنيه «أوفر برايس» على «تيجو 8»

فرض عدد من موزعى «شيرى» زيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس» على سيارات «شيرى تيجو 8» -ذات النسخة المجمعة محليًا- بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن موزعى «شيرى» قاموا برفع أسعار طرازات «تيجو 8» بشكل غير رسمى، بقيمة تتراوح من 80 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات.

وأضاف «فتحى» أن تلك الخطوة تأتى بعد استلام الموزعين الحصة الأولى من طرازات «تيجو 8» المجمعة محليًا خلال الأسبوع الماضى، موضحًا أن إجمالى الكميات التى تم توريدها جاءت محدودة لكل موزع على حدة.

يذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات «شيرى تيجو 8» موديل 2024 تتراوح من 960 إلى 1.4 مليون جنيه لمختلف الفئات.

وتزود السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى «تيربو» ينتج قوة قدرها 145 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات من طراز «DCT».

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «شيرى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتزود «تيجو 8» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، وفرامل مساعدة للفرامل BAS، ونظام التحكم فى الجر TCS، وأنظمة مساعدة عند صعود المنحدرات HAC، ونظام مراقبة لضغط الإطارات DAC، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجى، ومنها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وزجاج خلفى معتم، فتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة».

ودعمت «تيجو 8» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها «خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وتشغيل المحرك والتكييف، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وتكييف هواء أوتوماتيك، وإضاءة داخلية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات الاخرى، ومنها «4 مكبرات صوتية، شاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، إمكانية اتصال الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاى، وغيرها».