موزعو سيارات يطرحون 36 ألف جنيه خصومات

35 ألف جنيه من فورد C-MAX .. و33 ألف لـ"كيا بيكانتو" 25 ألفًا تخفيضًا على "كارينز" و"كورولا" و"بالينو" العروض تشمل طرازات لـ"فورد" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" أحمد شوقي وأحمد عوض: لجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات وخصومات سعرية على عدد من الطرازات، تراوح

35 ألف جنيه من فورد C-MAX .. و33 ألف لـ”كيا بيكانتو”

25 ألفًا تخفيضًا على “كارينز” و”كورولا” و”بالينو”

العروض تشمل طرازات لـ”فورد” و”نيسان” و”ميتسوبيشي”



أحمد شوقي وأحمد عوض:



لجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات وخصومات سعرية على عدد من الطرازات، تراوحت بين 4 و36 ألف جنيه مقارنة بالأسعار الرسمية للوكلاء.

وإذا ما ازدادت وتيرة هذه التخفيضات خلال الشهور المقبلة فإن السوق ستكون مع موعد جديد لانتشار ظاهرة حرق الأسعار التي أزعجت الوكلاء بداية العام الحالى، وأرغمتهم على إطلاق حملات ترويجية تتضمن خصومات وتخفيضات كبيرة بغرض الاقتراب من أسعار الموزعين والتجار.



وأوضح مصدر مسئول في شركة أباظة أوتوتريد أن شركته قدمت عرضا لشراء فيات تيبو 2018 التي طرحت منذ نحو شهرين بخصم 12 ألف جنيه.



من جانبه، أكد هشام الديب، مدير التسويق بشركة أباظة أوتوتريد، أن شركته تعتزم طرح المزيد من العروض الترويجية على العديد من الطرازات الأخرى خلال الفترة المقبلة، فى إطار مساعي تخفيف العبء عن المستهلكين فى ظل ارتفاع الاسعار ولكسر حالة الركود التى تنتاب سوق السيارات.



وأشار إلى أن “أباظة أوتو تريد”، قررت أيضا منح العديد من التسهيلات الائتمانية للمستهلكين الراغبين باقتناء سيارة جديدة من خلال نظم التقسيط، عبر مـد فترة السداد لـ10 سنوات سواء للعاملين بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخفيض نسب التأمين على السيارات لـ %2.5 من قيمة السيارة عبر التعاون مع بنك أبو ظبي الإسلامي.



كما أعلنت شركة السبع أوتوموتيف – الموزع المعتمد لـ”كيا”، عن طرح خصومات على طرازات كيا كارنز بمقدار 25 ألف جنيه بمختلف فئاتها، لتتراوح ما بين 434 و646 مقارنة بـ 459 و489 ألف.



من جهته يقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إن قرار تخفيض أسعار بعض الطرازات خلال الوقت الحالى يهدف إلى تنشيط المبيعات وتخفيف العبء عن المستهلكين، مشيرًا إلى أن ارتفاع اﻷسعار في ظل ثبات الدخول قد قلل القدرة الشرائية للمواطنين.



فى ذات السياق، أكد مصدر بشركة أوتو سمير ريان، أن الشركة تقوم حاليا بطرح تخفيضات على كافة أسعار السيارات، بنسبة تعادل 15% من قيمة السيارة، وذلك فى حالة السداد الفوري عبر إيداع المبلغ في القطاع المصرفي كوديعة باسم الشركة.



وأوضح مصدر بالشركة المصرية للسيارات أن الشركة طرحت مؤخرا خصومات تتراوح بين 10 و36 ألف جنيه على عدد من طرازات العلامات التجارية المختلفة كما تمنح الشركة حاليا تراخيص لمدة 3 سنوات مجانا على كافة السيارات.



ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن الموزعين والتجار يعتمدون في إطلاق هذه التخفيضات على السيارات المتواجدة بمخازنهم والتي سبق وتم شراؤها بأسعار تقل عن السعر الحالي سواء خلال فترة العروض التسويقية التي أطلقها الوكلاء أو قبل تعويم الجنيه.



ولفت إلى أن الموزعين والتجار يستفيدون في ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد على الوكيل بعد التعويم حيث أصبح مضطرًا لرفع الأسعار لتغطية المصروفات وتحقيق هامش أرباح مناسب.





ويوضح الجدول التالي خصومات عدد من الطرازات لدى بعض الموزعين والتجار مقارنة بالسعر الرسمي للوكيل.

