موزعو سيارات يطرحون خصومات تصل إلى 75 ألف جنيه

أحمد عوض
لجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات سعرية على عدد من الطرازات، تتراوح بين 4 و 75 ألف جنيه، في إطار تنشيط المبيعات والتخلص من مخزون 2017.
وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، عن خصومات وتخفيضات سعرية تتراوح ما بين 5 و30 ألف جنيه على عدد من الطرازات، تزامنا مع بداية العام الجديد 2018.
وأكد وليد خضر، مدير المشتريات بـ”أباظة أوتوتريد”، أن شركته قررت طرح العروض الترويجية والتخفيضات على العديد من الطرازات، بهدف زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%، موضحا أن أداء السوق يشهد حالة من الركود العنيف.
وقررت شركة السبع أوتوموتيف- الوكيل غير حصري لنيسان، والموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، تخفيض أسعار طرازات بيجو 508 و 301 face lift – بمقدار يتراوح بين 4 و30 ألف جنيه بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى منح هدايا على طرازات نيسان سنترا.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن قرار تخفيض أسعار بعض الطرازات؛ يهدف إلى تنشيط المبيعات، فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعا في ظل ثبات الدخول، مما خفض من حجم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت شركة “المصرية للسيارات”، عن طرح خصومات على بعض السيارات بمقدار يتراوح بين 15 إلى 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح تراخيص على كل الطرازات لمدة تصل إلى 3 سنوات مجانا.
ويوضح الجدول التالي قائمة الخصومات على عدد من الطرازات لدى بعض الموزعين والتجار، مقارنة بالسعر الرسمي للوكيل:
العلامة
الشركة
الطراز
العرض / الخصم
سعر الوكيل
مقدار الخصم
بيجو
أباظة أوتو تريد – السبع أوتوموتيف
508
440.000
470.000
30.000-
السبع أوتوموتيف
301
271-296
275-300
4.000
بروتون
أباظة أوتو تريد
جين 2
252.000
259.900
7.900-
أوبل
أباظة أوتو تريد
انسيجنيا
468.000
480,000
12.000-
أباظة أوتو تريد
ميرفا
289.000
319.000
30.000-
أباظة أوتو تريد
كورسا
261.000
269,990
8.900-
شيفروليه
المصرية للسيارات – أباظة أوتو تريد
كروز
295 -320
314 -340
15.000- 20.000
جيب
المصرية للسيارت
رانجلر
800.000
875.000
75.000
أباظة أوتو تريد
رانجيدا
499.000
510.000
11.000-
سيات
أباظة أوتو تريد
ابيزا
275.000
280.000
5.000-
نيسان
السبع أوتوموتيف
سنترا
DVD وسنسور هدية
280-320
–
هيونداي
المصرية للسيارات
جراند 10
221.000
241.000
20.000
سوزوكي
المصرية للسيارات
بالينو
280.000
320.000
40.000
فورد
المصرية للسيارات
سى ماكس
492.000
545.000
53.000
فولكس فاجن
المصرية للسيارات
باسات
478.000
490.000
12.000