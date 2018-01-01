سيــارات

موزعو سيارات يطرحون خصومات تصل إلى 75 ألف جنيه

أحمد عوضلجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات سعرية على عدد من الطرازات، تتراوح بين 4 و 75 ألف جنيه، في إطار تنشيط المبيعات والتخلص من مخزون 2017.وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، عن خصومات وتخفيضات سعرية تتراوح ما بين 5 و3
6:24 م, الأثنين, 1 يناير 18 6:24 م, الأثنين, 1 يناير 18

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أحمد عوض

لجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات سعرية على عدد من الطرازات، تتراوح بين 4 و 75 ألف جنيه، في إطار تنشيط المبيعات والتخلص من مخزون 2017.

وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، عن خصومات وتخفيضات سعرية تتراوح ما بين 5 و30 ألف جنيه على عدد من الطرازات، تزامنا مع بداية العام الجديد 2018.

وأكد وليد خضر، مدير المشتريات بـ”أباظة أوتوتريد”، أن شركته قررت طرح العروض الترويجية والتخفيضات على العديد من الطرازات، بهدف زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%، موضحا أن أداء السوق يشهد حالة من الركود العنيف.

وقررت شركة السبع أوتوموتيف- الوكيل غير حصري لنيسان، والموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، تخفيض أسعار طرازات بيجو 508 و 301 face lift – بمقدار يتراوح بين 4 و30 ألف جنيه بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى منح هدايا على طرازات نيسان سنترا. 

من جانبه، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن قرار تخفيض أسعار بعض الطرازات؛ يهدف إلى تنشيط المبيعات، فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعا في ظل ثبات الدخول، مما خفض من حجم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت شركة “المصرية للسيارات”، عن طرح خصومات على بعض السيارات بمقدار يتراوح بين 15 إلى 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح تراخيص على كل الطرازات لمدة تصل إلى 3 سنوات مجانا.

ويوضح الجدول التالي قائمة الخصومات على عدد من الطرازات لدى بعض الموزعين والتجار، مقارنة بالسعر الرسمي للوكيل:

العلامة

الشركة

الطراز

العرض / الخصم

سعر الوكيل

مقدار الخصم

بيجو

أباظة أوتو تريد – السبع أوتوموتيف

508

440.000

470.000

30.000-

السبع أوتوموتيف

301

271-296

275-300

4.000

بروتون

أباظة أوتو تريد

جين 2

252.000

259.900

7.900-

أوبل

أباظة أوتو تريد

انسيجنيا

468.000

480,000

12.000-

أباظة أوتو تريد

ميرفا

289.000

319.000

30.000-

أباظة أوتو تريد

كورسا

261.000

269,990

8.900-

شيفروليه

المصرية للسيارات – أباظة أوتو تريد

كروز

295 -320

314 -340

15.000- 20.000

جيب

المصرية للسيارت

رانجلر

800.000

875.000

75.000

أباظة أوتو تريد

رانجيدا

499.000

510.000

11.000-

سيات

أباظة أوتو تريد

ابيزا

275.000

280.000

5.000-

نيسان

السبع أوتوموتيف

سنترا

DVD وسنسور هدية

280-320

هيونداي

المصرية للسيارات

جراند 10

221.000

241.000

20.000

سوزوكي

المصرية للسيارات

بالينو

280.000

320.000

40.000

فورد

المصرية للسيارات

سى ماكس

492.000

545.000

53.000

فولكس فاجن

المصرية للسيارات

باسات

478.000

490.000

12.000

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