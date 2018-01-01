موزعو سيارات يطرحون خصومات تصل إلى 75 ألف جنيه

أحمد عوضلجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات سعرية على عدد من الطرازات، تتراوح بين 4 و 75 ألف جنيه، في إطار تنشيط المبيعات والتخلص من مخزون 2017.وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، عن خصومات وتخفيضات سعرية تتراوح ما بين 5 و3

أحمد عوض



لجأ عدد من موزعي وتجار السيارات لإطلاق حملات ترويجية تتضمن طرح تخفيضات سعرية على عدد من الطرازات، تتراوح بين 4 و 75 ألف جنيه، في إطار تنشيط المبيعات والتخلص من مخزون 2017.

وأعلنت شركة أباظة أوتو تريد الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، عن خصومات وتخفيضات سعرية تتراوح ما بين 5 و30 ألف جنيه على عدد من الطرازات، تزامنا مع بداية العام الجديد 2018.

وأكد وليد خضر، مدير المشتريات بـ”أباظة أوتوتريد”، أن شركته قررت طرح العروض الترويجية والتخفيضات على العديد من الطرازات، بهدف زيادة حجم المبيعات بنسبة 10%، موضحا أن أداء السوق يشهد حالة من الركود العنيف.

وقررت شركة السبع أوتوموتيف- الوكيل غير حصري لنيسان، والموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية، تخفيض أسعار طرازات بيجو 508 و 301 face lift – بمقدار يتراوح بين 4 و30 ألف جنيه بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى منح هدايا على طرازات نيسان سنترا.

من جانبه، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن قرار تخفيض أسعار بعض الطرازات؛ يهدف إلى تنشيط المبيعات، فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعا في ظل ثبات الدخول، مما خفض من حجم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت شركة “المصرية للسيارات”، عن طرح خصومات على بعض السيارات بمقدار يتراوح بين 15 إلى 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح تراخيص على كل الطرازات لمدة تصل إلى 3 سنوات مجانا.

ويوضح الجدول التالي قائمة الخصومات على عدد من الطرازات لدى بعض الموزعين والتجار، مقارنة بالسعر الرسمي للوكيل:



