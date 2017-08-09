موزعو سيارات يخفضون موديلات 2017 المستوردة تمهيدًا لاستقبال الجديدة

المال-خاص
اتجه عدد من موزعي السيارات لخفض اسعار بعض الطرازات المستوردة في محاولة لزيادة المبيعات والتخلص من المخزون قبل قيام الوكلاء بطرح موديلات 2018.
وأكد الموزعون أن العروض الترويجية السابقة ساهمت في نمو المبيعات بنسبة 40% مقارنة بمبيعات شهري أبريل ويونيو الماضيين.
ورجح خالد سعد اﻷمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات لجوء عدد من الموزعين انه تم الاتفاق بين الموزعين و الوكلاء لخفض الاسعار خلال فترات زمنية محددة، للتخلص من المخزون قبل استيراد الموديلات الجديدة ودخولها للسوق المحلية.
وأضاف أن سوق السيارات تشهد تراجعًا بالمبيعات بنسبة 45% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لانخفاض حجم القوة الشرائية للمستهلكين، بسبب ارتفاع الاسعار متوقعًا استمرار التراجع حتى نهاية العام الحالى.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ تراجع إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 44.4 % خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل نحو 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 ألف وحدة، خلال نفس الفترة من 2016.
من جانبه أوضح هشام الديب مدير التسويق بـ “اباظة اوتو تريد”، أن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة علي بعض الطرازات تستهدف تخفيف العبء على المستهلكين الراغبين بشراء السيارات في ظل ارتفاع الاسعار ومن ثم زيادة حجم المبيعات وحرصًا على تدوير رأس المال بصورة منتظمة مشيرا الي ان العروض الترويجية شملت بعض موديلات 2016 و 2017.
وكشف الديب عن نمو حجم مبيعات هذه الطرازات بنسبة 40 % لذا تعتزم الشركة مد هذه العروض وتوسيعها لتشمل طرازات أخرى.
في ذات السياق، أكد مصدر مسئول بأحد التوكيلات التي شهدت طرازاتها خصومات من جانب الموزعين أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الطرفين للتخلص من المخزون قبل طرح الموديلات الجديدة؛ الامر الذي سيتسبب في وقوع خسائر كبيرة علي الموزعين.
وتوقع أن تشهد اسعار السيارات ارتفاعا بالسوق خلال الفترة المقبلة، لأن معظم السيارات المتواجدة بالسوق تم استيرادها قبل قرار ” تعويم الجنيه” وعند مستوي 8.88 جنيه للدولار الجمركي.
ويوضح الجدول التالي؛ اوجة مقارنة اسعار السيارات بين الوكلاء والموزعيين:
السيارة
السعر الرسمي – الوكيل
سعر الموزع
مقدار التغير
بيجو 301
260.000
225.000
280.000
250.000
200.000
269.000
10.000
25.000
11.000
بيجو 508
450.000
440.000
10.000
بيجو 3008
450.000
437.900
12.100
سيتروين C4 exclusive
335.000
309.000
26.000
شيفورليه كروز2017 HIGH LINE
309.900
288.900
21.000
شانجان بينى مينى FULL OPTION
140.000
135.00
5.000
جيب رينجيد 4*4
535.000
525.000
10.000
بروتون جين2
260.000
239.900
20.100
فيات لينيا
202.900
173.900
29.000
سيتروين سي إليزيه
240.000
229.900
10.100
إعداد – المال