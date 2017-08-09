اقتصاد وأسواق

موزعو سيارات يخفضون موديلات 2017 المستوردة تمهيدًا لاستقبال الجديدة

المال-خاص اتجه عدد من موزعي السيارات لخفض اسعار بعض الطرازات المستوردة في محاولة لزيادة المبيعات والتخلص من المخزون قبل قيام الوكلاء بطرح موديلات 2018.  وأكد الموزعون أن العروض الترويجية السابقة ساهمت في نمو المبيعات بنسبة 40% مقارنة بمبيعات شهري أبريل ويونيو الماضيين. ورجح خالد سعد اﻷمين ال
9 أغسطس، 2017 9 أغسطس، 2017

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المال-خاص



اتجه عدد من موزعي السيارات لخفض اسعار بعض الطرازات المستوردة في محاولة لزيادة المبيعات والتخلص من المخزون قبل قيام الوكلاء بطرح موديلات 2018. 



وأكد الموزعون أن العروض الترويجية السابقة ساهمت في نمو المبيعات بنسبة 40% مقارنة بمبيعات شهري أبريل ويونيو الماضيين.



ورجح خالد سعد اﻷمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات لجوء عدد من الموزعين انه تم الاتفاق بين الموزعين و الوكلاء لخفض الاسعار خلال فترات زمنية محددة، للتخلص من المخزون قبل استيراد الموديلات الجديدة ودخولها للسوق المحلية.



وأضاف أن سوق السيارات تشهد تراجعًا بالمبيعات بنسبة 45% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لانخفاض حجم القوة الشرائية للمستهلكين، بسبب ارتفاع الاسعار متوقعًا استمرار التراجع حتى نهاية العام الحالى.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ تراجع إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 44.4 % خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل نحو 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 ألف وحدة، خلال نفس الفترة من 2016.



من جانبه أوضح هشام الديب مدير التسويق بـ “اباظة اوتو تريد”، أن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة علي بعض الطرازات تستهدف تخفيف العبء على المستهلكين الراغبين بشراء السيارات في ظل ارتفاع الاسعار ومن ثم زيادة حجم المبيعات وحرصًا على تدوير رأس المال بصورة منتظمة مشيرا الي ان العروض الترويجية شملت بعض موديلات 2016 و 2017.



وكشف الديب عن نمو حجم مبيعات هذه الطرازات بنسبة 40 % لذا تعتزم الشركة مد هذه العروض وتوسيعها لتشمل طرازات أخرى.



في ذات السياق، أكد مصدر مسئول بأحد التوكيلات التي شهدت طرازاتها خصومات من جانب الموزعين أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الطرفين للتخلص من المخزون قبل طرح الموديلات الجديدة؛ الامر الذي سيتسبب في وقوع خسائر كبيرة علي الموزعين.



وتوقع أن تشهد اسعار السيارات ارتفاعا بالسوق خلال الفترة المقبلة، لأن معظم السيارات المتواجدة بالسوق تم استيرادها قبل قرار ” تعويم الجنيه” وعند مستوي 8.88 جنيه للدولار الجمركي.  


ويوضح الجدول التالي؛ اوجة مقارنة اسعار السيارات بين الوكلاء  والموزعيين:

 السيارة

السعر الرسمي – الوكيل

سعر الموزع

مقدار التغير

بيجو 301

260.000

225.000

280.000

250.000

200.000

269.000

10.000

25.000

11.000

بيجو 508

450.000

440.000

10.000

بيجو 3008

450.000

437.900

12.100

سيتروين C4 exclusive

335.000

309.000

26.000

شيفورليه كروز2017 HIGH LINE

309.900

288.900

21.000

شانجان بينى مينى FULL OPTION

140.000

135.00

5.000

جيب رينجيد 4*4

535.000

525.000

10.000

بروتون جين2

260.000

239.900

20.100

فيات لينيا

202.900

173.900

29.000

سيتروين سي إليزيه

240.000

229.900

10.100

         إعداد – المال                                        المصدر: قوائم أسعار الموزعيين















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