موزعو سيارات يخفضون موديلات 2017 المستوردة تمهيدًا لاستقبال الجديدة

المال-خاص







اتجه عدد من موزعي السيارات لخفض اسعار بعض الطرازات المستوردة في محاولة لزيادة المبيعات والتخلص من المخزون قبل قيام الوكلاء بطرح موديلات 2018.







وأكد الموزعون أن العروض الترويجية السابقة ساهمت في نمو المبيعات بنسبة 40% مقارنة بمبيعات شهري أبريل ويونيو الماضيين.







ورجح خالد سعد اﻷمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات لجوء عدد من الموزعين انه تم الاتفاق بين الموزعين و الوكلاء لخفض الاسعار خلال فترات زمنية محددة، للتخلص من المخزون قبل استيراد الموديلات الجديدة ودخولها للسوق المحلية.







وأضاف أن سوق السيارات تشهد تراجعًا بالمبيعات بنسبة 45% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لانخفاض حجم القوة الشرائية للمستهلكين، بسبب ارتفاع الاسعار متوقعًا استمرار التراجع حتى نهاية العام الحالى.







ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ تراجع إجمالى مبيعات السيارات بنسبة 44.4 % خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل نحو 56.4 ألف، فى حين بلغت مبيعاتها 101 ألف وحدة، خلال نفس الفترة من 2016.







من جانبه أوضح هشام الديب مدير التسويق بـ “اباظة اوتو تريد”، أن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة علي بعض الطرازات تستهدف تخفيف العبء على المستهلكين الراغبين بشراء السيارات في ظل ارتفاع الاسعار ومن ثم زيادة حجم المبيعات وحرصًا على تدوير رأس المال بصورة منتظمة مشيرا الي ان العروض الترويجية شملت بعض موديلات 2016 و 2017.







وكشف الديب عن نمو حجم مبيعات هذه الطرازات بنسبة 40 % لذا تعتزم الشركة مد هذه العروض وتوسيعها لتشمل طرازات أخرى.







في ذات السياق، أكد مصدر مسئول بأحد التوكيلات التي شهدت طرازاتها خصومات من جانب الموزعين أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الطرفين للتخلص من المخزون قبل طرح الموديلات الجديدة؛ الامر الذي سيتسبب في وقوع خسائر كبيرة علي الموزعين.







وتوقع أن تشهد اسعار السيارات ارتفاعا بالسوق خلال الفترة المقبلة، لأن معظم السيارات المتواجدة بالسوق تم استيرادها قبل قرار ” تعويم الجنيه” وعند مستوي 8.88 جنيه للدولار الجمركي.







ويوضح الجدول التالي؛ اوجة مقارنة اسعار السيارات بين الوكلاء والموزعيين:

السيارة السعر الرسمي – الوكيل سعر الموزع مقدار التغير بيجو 301 260.000 225.000 280.000 250.000 200.000 269.000 10.000 25.000 11.000 بيجو 508 450.000 440.000 10.000 بيجو 3008 450.000 437.900 12.100 سيتروين C4 exclusive 335.000 309.000 26.000 شيفورليه كروز2017 HIGH LINE 309.900 288.900 21.000 شانجان بينى مينى FULL OPTION 140.000 135.00 5.000 جيب رينجيد 4*4 535.000 525.000 10.000 بروتون جين2 260.000 239.900 20.100 فيات لينيا 202.900 173.900 29.000 سيتروين سي إليزيه 240.000 229.900 10.100

إعداد – المال المصدر: قوائم أسعار الموزعيين































