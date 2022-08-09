موزعو سيارات يتوقفون عن البيع للتجار

اتجه عدد من موزعى السيارات للتوقف عن عمليات البيع للتجار -منذ السبت الماضى- على خلفية حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية، بسبب الزيادات السعرية المتتالية التى يقرها الوكلاء المحليون على طرازاتهم خلال الفترة الحالية.

قال محمد فتحي، مدير إدارة المبيعات والمشتريات فى شركة «أباظة موتور واى»، إن هناك بعض موزعى السيارات قرروا التوقف عن البيع التجارى لصالح التجار، تزامنًا مع تفاوت أسعار الطرازات المطروحة محليًا، إضافة إلى نقص أعداد الكميات بمختلف أنواعها داخل السوق المحلية.

وأضاف «فتحى» لـ«المال» أن النسبة الأكبر من موزعى السيارات قاموا برفع أسعار طرازاتهم بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس»، فى محاولة لجنى أكبر قدر من المكاسب، وتعظيم نسب الربحية المخصصة فى بيع وتسويق المركبات؛ قائلًا: «هناك بعض الطرازات أسعارها ارتفعت بنحو 40 ألف جنيه خلال يوم واحد».

وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركات السيارات تسببت فى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء لأجل غير مسمى، خاصة مع تراجع حجم المبيعات بنسب تصل إلى %70 لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا، وعلى رأسها «الأوروبية، والكورية».

يشار إلى أن ما يقرب من 10 علامات تجارية هى «هيونداي، وشيري، وشانجان، وهافال، وأوبل، وMG، وسوزوكي، ونيسان، وسيات، وجيتور» شهدت زيادات سعرية بقيمة تتراوح من 5 إلى 80 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأسبوع الماضى.

وفى المقابل، أقر عدد من موزعى السيارات زيادات سعرية غير رسمية على طرازاتهم تحت مسمى «الأوفر برايس»، بقيمة تصل إلى 600 ألف جنيه.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

فى سياق متصل، أكد أحد موزعى السيارات، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من التخبط الشديد فى حركة المبيعات، على خلفية تراجع أعداد الكميات المطروحة والموردة من قبل الوكلاء المحليين، موضحًا أن هناك بعض شركات السيارات قامت بإبلاغ موزعيها بالتوقف عن تسليم الحصص المقررة من بعض طرازاتها لأجل غير مسمى، بزعم عدم تمكنها من جلب أى شحنات جديدة من الخارج بسبب استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.

وأعلنت 5 شركات للسيارات وهى «كيان إيجيبت، والمنصور، وجى بى غبور أوتو، والعالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وناشونال موتورز، ونيسان موتور إيجيبت»، عن عدم توافر بعض طرازاتها لأجل غير مسمى.

وتضمنت قائمة السيارات غير المتوافرة ما يقرب من 13 طرازًا؛ وهى «سكودا أوكتافيا وكاروك، وأوبل جراند لاند، وهيونداى توسان، وإلنترا CN7، وأكسنت HCI، وكيا سبورتاج، وجراند سيراتو، وأكسيد، وسورينتو، ونيسان قشقاي، وجوك، وإيجل 580».

يشار إلى قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» تراجعت بنسبة %53.4 إلى 144 مليونًا و75 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 309 ملايين و648 ألف دولار فى فترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.