موزعو سيارات «ستروين» يلجأون لتخفيض الأسعار للتخلص من موديلات العام الجارى

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«ستروين» إن العديد من الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» التى يفرضونها على بعض طرازات العلامة الفرنسية بهدف إمكانية تصريف المخزون الموجود لديهم، وذلك قبل استلام الكميات المقرر توريدها من طرازات 2024 من قبل وكيلها المحلى.

وأضاف أن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية أبلغ بعض موزعيه عن استعداده لطرح الموديلات الجديدة لعام 2024 من «ستروين» مع بدء تسليم الحصص والكميات المقرر لهم خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع قائلا أن موزعى ستروين يسعون بكل الطرق للتخلص من المخزون لديهم من طرازات العلامة الفرنسية سواء بتخفيض الأسعار أو تقديم عروض وهدايا على السيارات التى تم بيعها ، موضحا أن هناك حالات يتم تخفيض سعر السيارة للمستهلك إلى القيم الرسمية المعلنة من الوكيل.

وأشار إلى أن هناك اتجاه لدى موزعى وتجار السيارات للتخلى عن جزء من المكاسب ونسب الربحية فى عمليات البيع بهدف القدرة على تسويق وتصريف المخزون والكميات الموجودة لديهم لاسيما مع إمكانية تدبير سيولة مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه سوق السيارات من تراجع حاد فى المبيعات تزامنًا مع انخفاض حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا تدريجيًا من قبل شركات التوزيع والتجار خلال الفترة المقلة، خاصة فى ظل تفاقم أزمات القطاع وضعف الملاءة المالية للعاملين فى سوق السيارات جراء تراجع المبيعات بنسب تصل إلى %80 خلال الفترة الماضية.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات طرازات «ستروين» فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة %76.9 لتسجل 410 مركبات، مقابل 1782 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعت بنسبة %63 لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة، مقابل 113 ألف و224 فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.